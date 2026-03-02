Τζιμ Κάρει: Έδωσε τέλος στις φήμες για κλώνο – Ξεκαθάρισε ότι εμφανίστηκε ο ίδιος στα βραβεία Σεζάρ

Να δώσει τέλος στα σενάρια που αμφισβητούσαν την παρουσία του στην 51η τελετή απονομής των Βραβείων Σεζάρ επιχείρησε ο Τζιμ Κάρεϊ, έπειτα από τα ερωτήματα που προέκυψαν σχετικά με το αν ήταν πράγματι ο ίδιος που ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το τιμητικό βραβείο.

Η εμφάνιση του 64χρονου σταρ προκάλεσε έντονο σχολιασμό, καθώς αρκετοί υποστήριξαν ότι έδειχνε αγνώριστος. Ωστόσο, μεγαλύτερη αναστάτωση προκάλεσε ανάρτηση του μακιγιέρ ειδικών εφέ Άλεξις Στόουν στο Instagram.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δημοσιεύοντας φωτογραφία του ηθοποιού, συνόδευσε την εικόνα με τη λεζάντα: «Ο Άλεξις Στόουν ως Τζιμ Κάρεϊ στο Παρίσι», πυροδοτώντας φήμες ότι ίσως επρόκειτο για μεταμόρφωση και όχι για τον ίδιο τον ηθοποιό. EXCLUSIVE: It really was Jim Carrey at the award show in Paris, his publicist says.



Read more: https://t.co/TSUrCjj3wM pic.twitter.com/l2UJX7YFpQ— TMZ (@TMZ) March 2, 2026

Τη φημολογία διέψευσε κατηγορηματικά η επί χρόνια εκπρόσωπός του, Μάρλια Λέσλι, η οποία δήλωσε στο TMZ: «Ο Τζιμ Κάρεϊ παρευρέθηκε στα Βραβεία César, όπου παρέλαβε το Τιμητικό Βραβείο Σεζάρ».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Γκρεγκορί Κολιέ, εκπρόσωπος των Βραβεία Σεζάρ, ο οποίος μιλώντας στο Variety χαρακτήρισε την υπόθεση «ζήτημα χωρίς σημασία» και υπογράμμισε ότι η συμμετοχή του ηθοποιού «είχε προγραμματιστεί από το καλοκαίρι».

Όπως ανέφερε: «Από την αρχή, ο Κάρεϊ ήταν εξαιρετικά συγκινημένος από την πρόσκληση της Ακαδημίας. Οκτώ μήνες συνεχών, εποικοδομητικών συζητήσεων. Δούλευε την ομιλία του στα γαλλικά επί μήνες, ρωτώντας με για την ακριβή προφορά ορισμένων λέξεων. Ήρθε με τη σύντροφό του, την κόρη του, τον εγγονό του και 12 στενούς φίλους και μέλη της οικογένειάς του. Ο επί χρόνια εκπρόσωπός του τον συνόδευε. Ο παλιός του φίλος Μισέλ Γκοντρί, που έχει κάνει μια ταινία και δύο σειρές μαζί του, ήταν εκεί και χάρηκαν πολύ που ξανασυναντήθηκαν», τόνισε.