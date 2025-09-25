Θεωρείτε ότι πρέπει η Ελλάδα να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Τραμπ σε Ερντογάν: «Ξέρεις από στημένες εκλογές»

Ατάκα «φωτιά» από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ατάκα «φωτιά» προς τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στον Λευκό Οίκο.

«Είναι χαρά μου να βρίσκομαι μαζί με τον πρόεδρο Ερντογάν της Τουρκίας, με τον οποίο είμαστε φίλοι εδώ και πολύ καιρό, στην πραγματικότητα, ακόμη και για τέσσερα χρόνια, όταν ήμουν άδικα σε εξορία, όπως αποδείχθηκε, λόγω στημένων εκλογών, όπως γνωρίζετε» ανέφερε ο Τραμπ για να προσθέσει:

«Ο Ερντογλαν γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τις στημένες εκλογές, αλλά όταν ήμουν εξόριστος, εξακολουθούσαμε να είμαστε φίλοι».

