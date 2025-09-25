Τραμπ σε Ερντογάν: «Ξέρεις από στημένες εκλογές»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ατάκα «φωτιά» προς τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στον Λευκό Οίκο.

«Είναι χαρά μου να βρίσκομαι μαζί με τον πρόεδρο Ερντογάν της Τουρκίας, με τον οποίο είμαστε φίλοι εδώ και πολύ καιρό, στην πραγματικότητα, ακόμη και για τέσσερα χρόνια, όταν ήμουν άδικα σε εξορία, όπως αποδείχθηκε, λόγω στημένων εκλογών, όπως γνωρίζετε» ανέφερε ο Τραμπ για να προσθέσει:

Trump to Erdogan: "He knows about rigged elections better than anybody. But when I was in exile, we were still friends." pic.twitter.com/GUWD3jGmKP— Aaron Rupar (@atrupar) September 25, 2025

«Ο Ερντογλαν γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τις στημένες εκλογές, αλλά όταν ήμουν εξόριστος, εξακολουθούσαμε να είμαστε φίλοι».