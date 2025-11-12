Τραμπ: “Έχω υποχρέωση να μηνύσω το BBC”

Την “υποχρέωση” να μηνύσει το BBC υποστηρίζει πως έχει ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την αποκάλυψη ότι το βρετανικό δημόσιο δίκτυο ραδιοφωνίας και τηλεόρασης παρουσίασε μονταρισμένα με, κατ’ αυτόν, παραπλανητικό τρόπο αποσπάσματα της ομιλίας του σε οπαδούς του την 6η Ιανουαρίου 2021, πριν από την επίθεσή τους στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε σε παρουσιάστρια του Fox News, είπε: «Λοιπόν, νομίζω ότι έχω υποχρέωση να το κάνω».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Donald Trump has said that he has an "obligation" to sue the BBC for misrepresenting his comments ahead of the January 6, 2021, attacks on the US Capitol.



"Well, I think I have an obligation to do it," Trump told Fox News host Laura Ingraham in an interview. pic.twitter.com/iDuJ0LhNMS— Vani Mehrotra (@vani_mehrotra) November 12, 2025

Το BBC δεχόταν έντονη κριτική το τελευταίο διάστημα, έπειτα από μια σειρά ισχυρισμών ότι απέτυχε να διατηρήσει την πολιτική ουδετερότητα στα ρεπορτάζ του, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης της ομιλίας του Τραμπ, του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς και θεμάτων που αφορούσαν τα τρανς άτομα.

Πρόσφατα, η εφημερίδα Daily Telegraph, έγραφε επί ημέρες για ένα εσωτερικό υπόμνημα, γραμμένο από έναν πρώην σύμβουλο δεοντολογίας του φορέα, στο οποίο κατέγραφε σωρεία λαθών, μεταξύ των οποίων και του τρόπου με τον οποίο έγινε το μοντάζ σε μια ομιλία του Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Το έγγραφο άφηνε να εννοηθεί ότι η εμβληματική εκπομπή Panorama είχε μοντάρει μαζί δύο μέρη της ομιλίας του Τραμπ, εμφανίζοντάς τον να ενθαρρύνει τις ταραχές στο Κογκρέσο, τον Ιανουάριο του 2021.

Στο επίμαχο βίντεο ο Τραμπ εμφανιζόταν να λέει στους υποστηρικτές του ότι «θα βαδίσουμε στο Καπιτώλιο» και θα πρέπει «να πολεμήσουν κολασμένα», ένα σχόλιο που έκανε σε διαφορετικό μέρος της ομιλίας του.

Υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους

Ο γενικός διευθυντής του BBC, Τιμ Ντέιβι, και η διευθύνουσα σύμβουλος του BBC News, Ντέμπορα Τέρνες, υπέβαλλαν τις παραιτήσεις τους έπειτα από επικρίσεις ότι ντοκιμαντέρ του βρετανικού δικτύου παραπλάνησε το κοινό, καθώς αλλοίωσε μέσω μοντάζ την ομιλία του προέδρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρόεδρος της δικτύου, Σαμίρ Σαχ, ζήτησε δημόσια συγγνώμη μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε με το μοντάζ σε ομιλία του Τραμπ, κάνοντας λόγο για «λάθος κρίσης»

«Αποδεχόμαστε ότι ο τρόπος με τον οποίο μονταρίστηκε η ομιλία έδωσε την εντύπωση μιας άμεσης πρόσκλησης για βίαιες ενέργειες (στο Καπιτώλιο). Το BBC ζητά συγγνώμη για αυτή τη λάθος κρίση», ανέφερε χαρακτηριστικά σε επιστολή του προς την Επιτροπή Πολιτισμού, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, ο πρόεδρος Τραμπ δεν δέχθηκε τη συγγνώμη για το μοντάζ στην ομιλία του και απειλεί με μήνυση, όπως επιβεβαίωσε το βρετανικό δίκτυο. Το BBC επιβεβαίωσε ότι έλαβε την επιστολή που φέρεται να προέρχεται από τη νομική ομάδα του προέδρου των ΗΠΑ και απειλεί με μήνυση.

Δίνει στο δίκτυο προθεσμία έως την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου στις 22:00 GMT (μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας) για να προβεί σε «πλήρη και δίκαιη ανάκληση» του ντοκιμαντέρ της εκπομπής Panorama – διαφορετικά θα αντιμετωπίσει αγωγή για 1 δισεκατομμύριο δολάρια (866 εκατομμύρια ευρώ).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εν τω μεταξύ, όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στο Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης, ο Λευκός Οίκος φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να θέσει σε «μαύρη λίστα» τους δημοσιογράφους του BBC, περιορίζοντας την πρόσβασή τους σε ενημερώσεις και επίσημες εκδηλώσεις, μετά την παραδοχή του βρετανικού δικτύου για «σφάλμα κρίσης» στον τρόπο που επεξεργάστηκε μια ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ.