Τραγωδία στο Ιράκ: Ένας νεκρός από πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου (Βίντεο)

Τραγωδία στο Ιράκ: Ένας νεκρός από πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου (Βίντεο)
Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα Δευτέρα 9/2 στο διυλιστήριο πετρελαίου του Μπαϊτζί, κοντά στο Τικρίτ στο Ιράκ.

Η φωτιά είχε ως αποτέλεσμα ένας άνθρωπος που εργαζόταν στο διυλιστήριο να βρει τον θάνατο και άλλοι 13 να τραυματιστούν, σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία και το υπουργείο Πετρελαίου του Ιράκ.

Εργαζόμενοι στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, οι οποίες βρίσκονται περίπου 180 χιλιόμετρα βόρεια της Βαγδάτης, δήλωσαν πως είδαν ένα πτώμα.

Ενημέρωσαν πως οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, η οποία δεν φέρεται να είχε σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία του διυλιστηρίου.

Το ιρακινό υπουργείο Πετρελαίου ανέφερε πως η πυρκαγιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης.

