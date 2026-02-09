Τραγωδία στο Ιράκ: Ένας νεκρός από πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου (Βίντεο)
Οι εικόνες από το σημείο
Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα Δευτέρα 9/2 στο διυλιστήριο πετρελαίου του Μπαϊτζί, κοντά στο Τικρίτ στο Ιράκ.
Η φωτιά είχε ως αποτέλεσμα ένας άνθρωπος που εργαζόταν στο διυλιστήριο να βρει τον θάνατο και άλλοι 13 να τραυματιστούν, σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία και το υπουργείο Πετρελαίου του Ιράκ.
Εργαζόμενοι στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, οι οποίες βρίσκονται περίπου 180 χιλιόμετρα βόρεια της Βαγδάτης, δήλωσαν πως είδαν ένα πτώμα.
One Killed, Six Injured in Fire at Baiji Oil Refinery
Read More: https://t.co/cgKJDzdDj6 pic.twitter.com/WMhodGO3Je— Kurdistan 24 English (@K24English) February 9, 2026
Ενημέρωσαν πως οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, η οποία δεν φέρεται να είχε σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία του διυλιστηρίου.
Το ιρακινό υπουργείο Πετρελαίου ανέφερε πως η πυρκαγιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις