Τραγωδία στο Ιράκ: Ένας νεκρός από πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου (Βίντεο)

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα Δευτέρα 9/2 στο διυλιστήριο πετρελαίου του Μπαϊτζί, κοντά στο Τικρίτ στο Ιράκ.

Η φωτιά είχε ως αποτέλεσμα ένας άνθρωπος που εργαζόταν στο διυλιστήριο να βρει τον θάνατο και άλλοι 13 να τραυματιστούν, σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία και το υπουργείο Πετρελαίου του Ιράκ.

A fire triggered by the explosion of an air compressor at Iraq’s Baiji oil refinery in northern Salahaddin province killed one person and injured 13 others on Monday, local officials said.



READ MORE: https://t.co/Fxo9u8CWll pic.twitter.com/upvwFwDn52— Rudaw English (@RudawEnglish) February 9, 2026

Εργαζόμενοι στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, οι οποίες βρίσκονται περίπου 180 χιλιόμετρα βόρεια της Βαγδάτης, δήλωσαν πως είδαν ένα πτώμα.

One Killed, Six Injured in Fire at Baiji Oil Refinery



Read More: https://t.co/cgKJDzdDj6 pic.twitter.com/WMhodGO3Je February 9, 2026

Ενημέρωσαν πως οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, η οποία δεν φέρεται να είχε σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία του διυλιστηρίου.

Το ιρακινό υπουργείο Πετρελαίου ανέφερε πως η πυρκαγιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης.