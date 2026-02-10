Η απόφαση του Αρείου Πάγου παρέχει επαρκή προστασία στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη;
Η απόφαση του Αρείου Πάγου παρέχει επαρκή προστασία στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Η απόφαση του Αρείου Πάγου παρέχει επαρκή προστασία στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Τουρκία: Νοσηλευτής έσωσε τον εαυτό του με τη λαβή Χάιμλιχ ενώ πνιγόταν

«Δεν πανικοβλήθηκα καθόλου. Ήξερα τι να κάνω»

Τουρκία: Νοσηλευτής έσωσε τον εαυτό του με τη λαβή Χάιμλιχ ενώ πνιγόταν
Πηγή: Χ
Αναστασία Ξυδιά

Κανείς δεν θέλει να βρεθεί μόνος του σε μια κρίσιμη κατάσταση. Ένας νοσηλευτής στην Τουρκία, όταν βρέθηκε να πνίγεται με φαγητό, κατάφερε να σώσει τη ζωή του, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις του στις πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς, η ικανότητά του να αντιδράσει γρήγορα τον βοήθησε να αποφύγει τα χειρότερα.

Ο Ιλίας Γιλντίρ, εκπαιδευτής πρώτων βοηθειών σε νοσοκομείο του Οσμανίγιε στην Τουρκία, βρέθηκε μόνος του σε μια επικίνδυνη κατάσταση, όταν πνίγηκε ενώ έτρωγε και δεν υπήρχε κανένας γύρω του να τον βοηθήσει. Χωρίς βοήθεια, χρησιμοποίησε μια καρέκλα για να εφαρμόσει τη μέθοδο Χάιμλιχ, καταφέρνοντας να απομακρύνει την τροφή που του είχε φράξει τον αεραγωγό και να σώσει τη ζωή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περιγράφοντας την εμπειρία του, ο Ιλίας Γιλντίρ είπε: «Είχα παραγγείλει φαγητό ενώ καθόμουν στο γραφείο μου. Ενώ έτρωγα, αποσπάστηκε λίγο η προσοχή μου, και ένα κομμάτι φαγητού κόλλησε στο λαιμό μου και τον μπλόκαρε εντελώς. Γνωρίζοντας τη σημασία των πρώτων βοηθειών, δεν πανικοβλήθηκα καθόλου. Εφόσον είμαι εκπαιδευτής πρώτων βοηθειών, ήξερα τι να κάνω και έδρασα αμέσως ήρεμα. Πήγα ακριβώς πίσω από το κάθισμα Ασκώντας ισχυρή πίεση στο στήθος μου, κατάφερα να αποβάλω το αντικείμενο».

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ