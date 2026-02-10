Τουρκία: Νοσηλευτής έσωσε τον εαυτό του με τη λαβή Χάιμλιχ ενώ πνιγόταν

Κανείς δεν θέλει να βρεθεί μόνος του σε μια κρίσιμη κατάσταση. Ένας νοσηλευτής στην Τουρκία, όταν βρέθηκε να πνίγεται με φαγητό, κατάφερε να σώσει τη ζωή του, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις του στις πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς, η ικανότητά του να αντιδράσει γρήγορα τον βοήθησε να αποφύγει τα χειρότερα.

Ο Ιλίας Γιλντίρ, εκπαιδευτής πρώτων βοηθειών σε νοσοκομείο του Οσμανίγιε στην Τουρκία, βρέθηκε μόνος του σε μια επικίνδυνη κατάσταση, όταν πνίγηκε ενώ έτρωγε και δεν υπήρχε κανένας γύρω του να τον βοηθήσει. Χωρίς βοήθεια, χρησιμοποίησε μια καρέκλα για να εφαρμόσει τη μέθοδο Χάιμλιχ, καταφέρνοντας να απομακρύνει την τροφή που του είχε φράξει τον αεραγωγό και να σώσει τη ζωή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

A medical worker in Türkiye saved his own life after choking while eating alone. With no one around to help, Ilyas Yildir used a chair to perform the Heimlich manoeuvre on himself, dislodging food stuck in his throat pic.twitter.com/A190BkWiyq— TRT World (@trtworld) February 10, 2026

Περιγράφοντας την εμπειρία του, ο Ιλίας Γιλντίρ είπε: «Είχα παραγγείλει φαγητό ενώ καθόμουν στο γραφείο μου. Ενώ έτρωγα, αποσπάστηκε λίγο η προσοχή μου, και ένα κομμάτι φαγητού κόλλησε στο λαιμό μου και τον μπλόκαρε εντελώς. Γνωρίζοντας τη σημασία των πρώτων βοηθειών, δεν πανικοβλήθηκα καθόλου. Εφόσον είμαι εκπαιδευτής πρώτων βοηθειών, ήξερα τι να κάνω και έδρασα αμέσως ήρεμα. Πήγα ακριβώς πίσω από το κάθισμα Ασκώντας ισχυρή πίεση στο στήθος μου, κατάφερα να αποβάλω το αντικείμενο».