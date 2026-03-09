Τουρκία: Κάλεσε τον πρέσβη του Ιράν για την εισβολή πυραύλου στον εναέριο χώρο

Η Άγκυρα κάλεσε τον πρεσβευτή του Ιράν, Μοχάμεντ Χασάν Χαμπιμπολαχζάντ, σχετικά με τον βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το Ιράν και εισήλθε νωρίτερα στον τουρκικό εναέριο χώρο.

Το Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι ο Χαμπιμπολαχζάντ κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις σχετικά με το περιστατικό. Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ένας βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο καταρρίφθηκε από την άμυνα του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο και ότι ορισμένα θραύσματα του πυραύλου έπεσαν σε ένα άδειο πεδίο στο Γκαζιαντέπ στην ανατολική Τουρκία.

Στις 4 Μαρτίου, το υπουργείο ανακοίνωσε επίσης ότι ένας βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν και κατευθύνθηκε προς τον τουρκικό εναέριο χώρο αναχαιτίστηκε από συστήματα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που έχουν αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο.