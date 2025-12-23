Τουρκία: Αύξηση κατά 27% του κατώτατου μισθού από την 1η Ιανουαρίου

Η τουρκική κυβέρνηση αποφάσισε να αυξήσει κατά 27% τον κατώτατο μισθό από την 1η Ιανουαρίου 2026, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εργασίας Βεντάτ Ισιχάν. Ως εκ τούτου, ο κατώτατος μισθός θα ανέρχεται σε 28.075 τουρκικές λίρες, δηλαδή 556 ευρώ.

«Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε την αγοραστική δύναμη των πολιτών μας και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής τους. Δεν είμαστε λαϊκιστές. Ουδέποτε λάβαμε σοβαρά υπόψη τις λαϊκιστικές προσεγγίσεις της αντιπολίτευσης», δήλωσε ο Ισιχάν.

Έντονη ήταν η αντίδραση του Εργκούν Αταλάι, προέδρου της Türk-İş (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) – της κύριας συνδικαλιστικής συνομοσπονδίας στην Τουρκία – για το ποσό που ανακοινώθηκε. «Δεν καλύπτει τα αιτήματά μας, είναι απαράδεκτο», τόνισε.

Το 2024, σχεδόν 11,2 εκατομμύρια εργαζόμενοι στην Τουρκία αμείβονταν με τον κατώτατο μισθό, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.