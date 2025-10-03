Το Κατάρ πίσω από την παράταση που έδωσε στη Χαμάς ο Τραμπ – Τι ζήτησε ο Εμίρης από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Το Κατάρ φαίνεται να είναι πίσω από την παράταση που έδωσε στην Χαμάς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή 3/10 σύμφωνα με το Times of Israel.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα ο πρόεδρος των ΗΠΑ προχώρησε σε αυτή την κίνηση, αφού ο Εμίρης του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι του ζήτησε περισσότερο χρόνο καθώς το αρχικό χρονοδιάγραμμα δεν ήταν επαρκές και ζήτησε μια ολόκληρη εβδομάδα για να προσπαθήσει να φέρει τη Χαμάς στο προσκήνιο.

Αξιωματούχοι του Κατάρ δήλωσαν στους Αμερικανούς ομολόγους τους ότι η Χαμάς πρέπει να συμβουλευτεί όλες τις παρατάξεις στη Γάζα, καθώς η τρομοκρατική ομάδα δεν είναι η μόνη που κρατά ομήρους, αναφέρει το Channel 12.

Οι Καταριανοί υποστήριξαν επίσης ότι η επικοινωνία μεταξύ της ηγεσίας της Χαμάς με έδρα τη Γάζα και των αξιωματούχων της στο εξωτερικό απαιτεί χρόνο – κάτι που ένας ανώνυμος ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος αμφισβήτησε στο δίκτυο.

Ο Τραμπ συμφώνησε να παρατείνει την προθεσμία, ωστόσο, όχι για όσο χρονικό διάστημα είχε ζητήσει ο εμίρης του Κατάρ. Από εκεί και πέρα, ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος είπε στο Channel 12 ότι η Ιερουσαλήμ πιστεύει ότι η Χαμάς θα απαντήσει θετικά στην πρόταση των ΗΠΑ, ζητώντας παράλληλα μια σειρά από τροποποιήσεις και διευκρινίσεις. Ωστόσο, η απάντηση της Χαμάς είναι πιθανό να έρθει νωρίτερα μέσα στο Σαββατοκύριακο από την προθεσμία του Τραμπ.

Ο Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε ότι η Χαμάς επιδιώκει να εξασφαλίσει τροποποιήσεις στη συμφωνία που θα αποτρέψουν την εξέλιξη ενός σεναρίου παρόμοιου με την κατάσταση στον Λίβανο, όπου ισχύει εκεχειρία από τον Νοέμβριο του 2024, αλλά το Ισραήλ συνεχίζει να πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές εναντίον αυτών που θεωρεί στόχους της Χεζμπολάχ σε σχεδόν καθημερινή βάση έκτοτε.

Τραμπ σε Χαμάς – «Συμφωνία έως την Κυριακή ή κόλαση»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε τελεσίγραφο στη Χαμάς, ζητώντας να αποδεχθεί το σχέδιό του για τη Γάζα έως το απόγευμα της Κυριακής (6 μ.μ. τοπική ώρα, 1 μ.μ. ώρα Ελλάδας), προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ακολουθήσει «κόλαση».

Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ χαρακτήρισε τη Χαμάς «αδίστακτη και βίαιη απειλή» για τη Μέση Ανατολή. Τόνισε ότι το αποκορύφωμα της δράσης της ήταν η «σφαγή της 7ης Οκτωβρίου», ενώ υποστήριξε πως, ως αντίποινα, έχουν σκοτωθεί πάνω από 25.000 μαχητές της οργάνωσης και ότι οι υπόλοιποι «είναι περικυκλωμένοι και στρατιωτικά παγιδευμένοι», περιμένοντας την εντολή του για την πλήρη εξάλειψή τους.

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ απευθύνθηκε στους αμάχους της Γάζας, καλώντας «όλους τους αθώους Παλαιστινίους» να απομακρυνθούν άμεσα από περιοχές που, όπως εκτίμησε, αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρό κίνδυνο και να μεταβούν σε ασφαλέστερα σημεία της Λωρίδας, τονίζοντας ότι «όλοι θα φροντιστούν καλά από όσους ετοιμάζονται να βοηθήσουν».

Στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι «μεγάλα, ισχυρά και πολύ πλούσια έθνη της Μέσης Ανατολής», σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με την υπογραφή του Ισραήλ, έχουν καταλήξει σε ένα σχέδιο ειρήνης το οποίο, όπως είπε, «εξασφαλίζει τη ζωή των υπόλοιπων μαχητών της Χαμάς» και υπόσχεται «ειρήνη στην περιοχή – με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο».

Παράλληλα, ο Τραμπ απαίτησε την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων, ζητώντας την παράδοσή τους «τώρα», μαζί και των σορών, και έθεσε τελεσίγραφο για επίτευξη συμφωνίας με τη Χαμάς «μέχρι το βράδυ της Κυριακής στις έξι (6) μ.μ., ώρα Ουάσινγκτον». Σε περίπτωση αποτυχίας, προειδοποίησε ότι θα «ξεσπάσει μια κόλαση, όπως κανείς δεν έχει ξαναδεί, εναντίον της Χαμάς».

Τέλος, ξεκαθάρισε πως η αιματοχυσία πρέπει να τερματιστεί, επαναλαμβάνοντας την πεποίθησή του ότι η συμφωνία θα επιφέρει ειρήνη «με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο».