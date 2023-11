Το Ισραήλ βομβάρδισε κοντά στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα στη Γάζα ενώ υπάρχουν αναφορές για νεκρούς αλλά και τραυματίες σύμφωνα με τα ξένα ΜΜΕ.

Συγκεκριμένα το χτύπημα από πυραύλους έπληξε μια συνοδεία ασθενοφόρων, το οποίο σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς σκότωσε πολλούς ανθρώπους κοντά στο νοσοκομείο Al-Shifa της περιοχής στην πόλη της Γάζας.

Ένας δημοσιογράφος του AFP στο σημείο λέει ότι είδαν πολλά πτώματα δίπλα σε ένα κατεστραμμένο ασθενοφόρο.

Πλάνα δείχνουν ματωμένα γυναίκες και παιδιά σκορπισμένα στο τσιμέντο έξω από τα ασθενοφόρα.

#BREAKING| #Israel's airstrikes target an ambulance that was carrying injured civilians toward the Rafah border crossing. #Gaza pic.twitter.com/RUA50MORYM