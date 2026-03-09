Times: Η Χεζμπολάχ χρησιμοποίησε τους χάρτες της google για να στείλει drones στην Κύπρο – Εκτεθειμένες οι βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι

Οι επιτιθέμενοι που εξαπέλυσαν επίθεση με drone εναντίον της βρετανικής στρατιωτικής βάσης της στο Ακρωτήρι της Κύπρου φαίνεται πως αξιοποίησαν δημόσια διαθέσιμες δορυφορικές εικόνες από το Google Maps για να εντοπίσουν τον στόχο τους, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times.

Κατά την εφημερίδα, η Χεζμπολάχ εκτιμάται ότι εκτόξευσε drone με στόχο αμερικανικά κατασκοπευτικά αεροσκάφη που βρίσκονταν στη βάση νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη ήταν ορατά σε δορυφορικές εικόνες που είναι διαθέσιμες στο κοινό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν τα αεροσκάφη εκτεθειμένα

Σε εικόνες που κυκλοφορούν δημόσια φαίνονται δύο αμερικανικά αεροσκάφη αναγνώρισης U-2 να είναι σταθμευμένα έξω από το υπόστεγο που αποτέλεσε στόχο της επίθεσης.

Στρατιωτική πηγή χαρακτήρισε το περιστατικό ανησυχητικό, τονίζοντας ότι το drone έπληξε με ακρίβεια το σημείο που είχε επιλεγεί. Ωστόσο, η ίδια πηγή εκτίμησε ότι η επίθεση πιθανότατα δεν ήταν αποτέλεσμα πολύπλοκης επιχείρησης συλλογής πληροφοριών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «αυτό μάλλον δείχνει ότι διαθέτουν Google Maps και GPS».

Δυνατότητα απόκρυψης ευαίσθητων περιοχών

Η Google έχει τη δυνατότητα, κατόπιν αιτήματος κυβερνήσεων, να μειώνει την ανάλυση ή να θολώνει εικόνες ευαίσθητων εγκαταστάσεων ώστε να μην εμφανίζονται με λεπτομέρειες στο κοινό.

Σε ορισμένες στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή, οι δορυφορικές εικόνες εμφανίζονται σε χαμηλότερη ανάλυση ή με τα αεροσκάφη να είναι θολωμένα για λόγους ασφαλείας. Αντίθετα, σε άλλες περιπτώσεις, όπως στο αεροδρόμιο Heathrow, τα αεροσκάφη αφαιρούνται από τις εικόνες κυρίως για λόγους καθαρότητας του χάρτη και όχι για ζητήματα ασφάλειας.

Ερωτήματα προς το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας

Οι Times απευθύνθηκαν στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας ζητώντας να διευκρινιστεί αν εξετάζεται το ενδεχόμενο να αποκρυφθούν τμήματα της βάσης στο Google Maps, δεδομένου ότι η εφαρμογή είναι ελεύθερα προσβάσιμη στο κοινό.

Ωστόσο, τη Δευτέρα το πρωί τα αεροσκάφη εξακολουθούσαν να εμφανίζονται κανονικά στις δορυφορικές εικόνες, ενώ το υπουργείο αρνήθηκε να σχολιάσει εάν έχουν γίνει ενέργειες για την αφαίρεσή τους από τη δημόσια προβολή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το χειρότερα κρυμμένο μυστικό στη Μεσόγειο»

Ο Τζάστιν Κραμπ, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας πληροφοριών Sibylline και πρώην αξιωματικός του βρετανικού στρατού, δήλωσε ότι η παρουσία των αεροσκαφών U-2 στη βάση αποτελεί «το χειρότερα κρυμμένο μυστικό στη Μεσόγειο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαθεσιμότητα εικόνων στο Google Maps έκανε τη στόχευση της βάσης ευκολότερη απ’ ό,τι θα έπρεπε. Παράλληλα επισήμανε ότι η αξιοποίηση της πλατφόρμας από εχθρικές δυνάμεις δεν αποτελεί νέο φαινόμενο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανέφερε, αντάρτες στο Ιράκ το 2004 χρησιμοποιούσαν εικόνες του στρατοπέδου τους από το Google Maps και στόχευαν εγκαταστάσεις εντός της περιμέτρου με βάση τη θέση ενός ραδιοφωνικού ιστού.

Ρωσικό σύστημα πλοήγησης στο drone

Σύμφωνα με πληροφορίες που αποκαλύφθηκαν την Κυριακή, το drone έφερε ρωσικής κατασκευής σύστημα πλοήγησης Kometa-B.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το συγκεκριμένο εξάρτημα είχε εντοπιστεί για πρώτη φορά σε παρόμοιες συσκευές που κατέρριψε η ουκρανική αεράμυνα τον Δεκέμβριο.

Ανησυχία για τη συνεργασία Ιράν – Ρωσίας

Ο επικεφαλής των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων, σερ Ρίτσαρντ Νάιτον, επιβεβαίωσε ότι η επίθεση εναντίον της RAF στην Κύπρο πραγματοποιήθηκε από τον Λίβανο από ομάδα που υποστηρίζεται από το Ιράν. Εκτιμάται ότι πίσω από την επιχείρηση βρίσκεται η Χεζμπολάχ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι η συνεργασία μεταξύ Ιράν και Ρωσίας ενισχύει τις στρατιωτικές δυνατότητες των δυνάμεών τους, καθιστώντας τις πιο επικίνδυνες. «Για αυτόν τον λόγο πρέπει να παραμείνουμε προετοιμασμένοι», τόνισε.