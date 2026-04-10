Γαλλία: “Το ειδύλλιο που κανείς δεν περίμενε” – Ο ακροδεξιός Μπαρντελά ζευγάρι με την Ιταλίδα πριγκίπισσα Καρολίνα

Στην αποκάλυψη ότι ο υποψήφιος ακροδεξιός υποψήφιος στην Γαλλία, Ζορντάν Μπαρντελά βρίσκεται σε σχέση με την Ιταλίδα κοσμική πριγκίπισσα Μαρία-Καρολίνα των Βουρβόνων-Δύο Σικελιών.

Το περιοδικό Paris Match προχώρησε στην αποκάλυψη δημοσιεύοντας φωτογραφίες των δύο από πρόσφατες κοινές διακοπές τους στην Κορσική. Με τίτλο “το ειδύλλιο που κανείς δεν περίμενε”, το γαλλικό περιοδικό φαίνεται να επιβεβαιώνει τις φήμες για ερωτική σχέση του Μπαρντελά με την Μαρία-Καρολίνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

🚨🇫🇷 Jordan Bardella, possible candidat du RN à la présidentielle de 2027, s’affiche en couple avec la princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles.



Paris Match sort aujourd’hui des photos « prises à leur insu. pic.twitter.com/urHH0jbHDb— The News (@thenews_fr) April 8, 2026

«Κλασική κομψότητα — ένα απίστευτα ασυνήθιστο ζευγάρι. Από τη μία, ένας πολιτικός που προέρχεται από τον λαό. Από την άλλη, μια πριγκίπισσα από τα υψηλότερα στρώματα της αριστοκρατίας. Εκείνη μεγάλωσε μέσα στην πολυτέλεια του Παρισιού, της Ρώμης και του Μονακό. Εκείνος δεν είναι κληρονόμος κανενός ονόματος, αλλά καθαρό προϊόν κοινωνικής ανόδου. Γεννημένος σε εργατική πολυκατοικία στο Σεν-Ντενί, ανήκει σε εκείνη τη γαλλική παράδοση προσωπικοτήτων που επιβάλλονται όχι λόγω καταγωγής — αλλά χάρη στη θέλησή τους» αναφέρεται στο δημοσίευμα του γαλλικού περιοδικού.

Σύμφωνα με το περιοδικό, το ζευγάρι γνωρίστηκε στο Μονακό κατά τη διάρκεια του Grand Prix τον Μάιο του περασμένου έτους, όπου ο Μπαρντελά είχε πάει μαζί με τον πατέρα του, που είναι λάτρης των αγώνων.

Η “πολιτική ανάλυση” πίσω από την σχέση

Μετά το δημοσίευμα, αναλυτές επισημαίνουν ότι είναι σημαντικό για τον ίδιο να ξεκινήσει την προεκλογική του εκστρατεία έχοντας ξεκαθαρίσει ποια θα μπορούσε να τον συνοδεύσει στο Μέγαρο των Ηλυσίων ως πρώτη κυρία. Όπως πρόσθεταν, επίσης, το δημοσίευμα ίσως είναι μια προσπάθεια από το κόμμα του Μπαρντελά να «κόψει» από νωρίς κάθε γκρίνια στις τάξεις των ψηφοφόρων του για τη σχέση του με μια πλούσια αριστοκράτισσα.

Η Μαρία-Καρολίνα είναι η 22χρονη κόρη του πρίγκιπα Κάρλο, ενός εκ των δύο διεκδικητών του βασιλικού οίκου των Βουρβόνων-Δύο Σικελιών, ο οποίος κυβερνούσε τη Σικελία και τη νότια Ιταλία τον 19ο αιώνα – οι διάδοχοι έχασαν τον θρόνο όταν ενοποιήθηκε η Ιταλία. Η ίδια είναι, επίσης, μακρινή απόγονος του «Βασιλιά Ήλιου», Λουδοβίκου ΙΔ΄ αν και ο τίτλος της δεν έχει νομική ισχύ στην Ιταλική Δημοκρατία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της, μεγάλωσε στη Ρώμη, το Μόντε Κάρλο και το Παρίσι και σήμερα «συμμετέχει ενεργά σε πολιτιστικές, κοινωνικές και ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες που αντικατοπτρίζουν την κληρονομιά και τις αξίες της οικογένειάς της. Συμμετέχει επίσης σε δημιουργικά και φιλανθρωπικά έργα μαζί με την αδελφή της, πριγκίπισσα Μαρία Κιάρα».