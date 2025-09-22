Τάρα Ριντ: Η γυναίκα που κατηγόρησε τον Μπάιντεν, απέκτησε ρωσική υπηκοότητα με διάταγμα Πούτιν

Η Τάρα Ριντ, η Αμερικανίδα που είχε κατηγορήσει τον Τζο Μπάιντεν για σεξουαλική επίθεση σχεδόν τρεις δεκαετίες νωρίτερα, απέκτησε σήμερα ρωσική υπηκοότητα με διάταγμα που υπέγραψε ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με το έγγραφο που αναρτήθηκε στον ιστότοπο επίσημων δικαστικών αποφάσεων, «η κυρία Κέιμπ Αλεξάντρα Τάρα, γεννημένη στις 26 Φεβρουαρίου 1964», είναι πλέον Ρωσίδα πολίτης.

Όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα, η Ριντ είχε αλλάξει το όνομά της το 1998 σε «Αλεξάντρα Μακ Κέιμπ», προκειμένου να προστατευτεί από τον πρώην σύζυγό της, τον οποίο κατηγορούσε για ενδοοικογενειακή βία. Το 2020 κατήγγειλε ότι ο Μπάιντεν την είχε κακοποιήσει σεξουαλικά το 1993, όταν εκείνη εργαζόταν στο γραφείο του στο Κογκρέσο και εκείνος ήταν γερουσιαστής.

Παρά τις κατηγορίες, τις οποίες ο Μπάιντεν διέψευσε κατηγορηματικά, το ζήτημα έφερε αναταράξεις στην προεκλογική του εκστρατεία απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επίσης είχε βρεθεί αντιμέτωπος με σωρεία κατηγοριών για σεξουαλική κακοποίηση και παρενόχληση. Ωστόσο, οι δηλώσεις της Ριντ είχαν ανακολουθίες, καθώς δεν βρέθηκαν επίσημα έγγραφα που να αποδεικνύουν την καταγγελία που ισχυριζόταν ότι είχε καταθέσει τότε στο Κογκρέσο.

Τον Μάιο του 2023, μιλώντας στο ρωσικό πρακτορείο Sputnik, η Ριντ είχε προαναγγείλει ότι θα ζητούσε ρωσικό διαβατήριο και θα εγκαθίστατο στη Ρωσία, επικαλούμενη φόβους για την ασφάλειά της στις ΗΠΑ. Ένα χρόνο αργότερα, τον Ιούλιο του 2024, ανακοίνωσε ότι επέστρεψε στην Αμερική για να καταθέσει μήνυση εναντίον του Μπάιντεν για «σεξουαλική επίθεση», λίγες ημέρες πριν εκείνος αποσύρει την υποψηφιότητά του.