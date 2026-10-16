Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: Ουκρανία, άμυνα, Μέση Ανατολή και μεταναστευτικό στο “μενού” της δεύτερης ημέρας

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επανέρχονται σήμερα, Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες για τη δεύτερη και τελευταία ημέρα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με το ουκρανικό να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Η συνεδρίαση αναμένεται να αρχίσει στις 11:00, ώρα Ελλάδας, ενώ η ολοκλήρωση των εργασιών τοποθετείται μετά το γεύμα εργασίας και θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

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Σύμφωνα με το ΕΡΤNews, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να ενημερώσει τους «27» για τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο, σε μια συγκυρία κατά την οποία η ΕΕ καταγράφει κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμάχων και κρίσιμων υποδομών της Ουκρανίας. Στο προσχέδιο συμπερασμάτων, οι ηγέτες επαναβεβαιώνουν την πολιτική, οικονομική, στρατιωτική και διπλωματική στήριξή τους προς το Κίεβο, ενώ ζητούν επείγουσα ενίσχυση της αεράμυνας, της ανθεκτικότητας του ενεργειακού συστήματος και των υποδομών ενόψει του χειμώνα.

Στο τραπέζι θα βρεθούν επίσης οι χρηματοδοτικές και στρατιωτικές ανάγκες της Ουκρανίας. Σύμφωνα με Ευρωπαίο Αξιωματούχο, οι ανάγκες για το 2026 έχουν εντοπιστεί και έχουν βρεθεί τα μέσα κάλυψής τους, χωρίς να αναμένεται πάντως σήμερα απόφαση για τη χρηματοδότηση της περιόδου μετά το 2026. Η Ένωση αναμένεται να καλέσει και τους διεθνείς εταίρους να αυξήσουν γρήγορα τη συνεισφορά τους, ενώ θα επιμείνει στη συνέχιση των ουκρανικών μεταρρυθμίσεων, που συνδέονται και με την ενταξιακή πορεία της χώρας.

Ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα θα έχει η συζήτηση για την πίεση προς τη Μόσχα. Το προσχέδιο των συμπερασμάτων προβλέπει συνέχιση της προσπάθειας περιορισμού των ρωσικών ενεργειακών εσόδων, καταπολέμησης της παράκαμψης των κυρώσεων και αντιμετώπισης του λεγόμενου «σκιώδους στόλου». Παράλληλα, οι ηγέτες αναμένεται να εκφράσουν τη λύπη τους για την απόφαση των ΗΠΑ να αναστείλουν προσωρινά κυρώσεις στο ρωσικό ντίζελ, σημειώνοντας πως η ευρωπαϊκή στρατηγική παραμένει η απεξάρτηση από τις ρωσικές εισαγωγές ορυκτών καυσίμων.

Ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια

Μετά την Ουκρανία, οι «27» θα εξετάσουν την ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, με έμφαση στην εντεινόμενη δραστηριότητα υβριδικών απειλών και δολιοφθορών που αποδίδονται στη Ρωσία. Η συζήτηση θα αφορά τόσο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της προστασίας κρίσιμων υποδομών όσο και την επιτάχυνση του σχεδίου για την αμυντική ετοιμότητα της Ευρώπης έως το 2030.

Σύμφωνα με τον ίδιο Ευρωπαίο Αξιωματούχο, το ζήτημα των υβριδικών επιθέσεων θα αποτελέσει τον βασικό άξονα της συζήτησης για την ασφάλεια, με τους ηγέτες να ανταλλάσσουν εκτιμήσεις για την αντίδραση των κρατών-μελών και τα κοινά ευρωπαϊκά εργαλεία.

Μέση Ανατολή και μεταναστευτικό

Στην ατζέντα παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τους ηγέτες να αναμένεται να συζητήσουν την περιφερειακή κλιμάκωση, το Ιράν, την Υεμένη και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και στα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, θα επανέλθουν στην ανθρωπιστική και πολιτική κρίση στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη, με την ΕΕ να επαναλαμβάνει τη στήριξή της στη λύση δύο κρατών και να ζητεί απρόσκοπτη πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

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Το μεταναστευτικό θα συζητηθεί κατά το γεύμα εργασίας, σε στρατηγικό επίπεδο. Η ευρωπαϊκή πλευρά αναμένεται να υπογραμμίσει ότι οι παράτυπες διελεύσεις στα εξωτερικά σύνορα έχουν μειωθεί στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2021, χωρίς αυτό να αναιρεί την ανάγκη για αποτελεσματικότερες επιστροφές, συνεργασία με χώρες προέλευσης και διέλευσης, καταπολέμηση των δικτύων διακινητών και καλύτερη διαχείριση κρίσεων ή περιπτώσεων εργαλειοποίησης μεταναστών.