Συναγερμός στη Ρωσία: Κατέρριψαν drone που κατευθυνόταν προς τη Μόσχα

Αναστολή πτήσεων σε αεροδρόμια

Συναγερμός στη Ρωσία: Κατέρριψαν drone που κατευθυνόταν προς τη Μόσχα
Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που κατευθυνόταν προς τη Μόσχα και ειδικοί εξετάζουν τα συντρίμμια στο έδαφος, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης Σεργκέι Σομπιάνιν με ανάρτησή του στο Telegram.

Πολλά αεροδρόμια στην κεντρική Ρωσία ανέστειλαν τη λειτουργία τους για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με την υπηρεσία ασφάλειας των αερομεταφορών Rosaviatsia. Στελέχη του αεροδρομίου της Αγίας Πετρούπολης είπαν ότι παρατηρούνται καθυστερήσεις σε δεκάδες πτήσεις.

Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του εντόπισαν και κατέστρεψαν 32 μη επανδρωμένα αεροσκάφη μέσα σε διάστημα τριών ωρών, σε πολλές περιοχές της κεντρικής Ρωσίας.

