Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική;
Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Συναγερμός σε πτήση της British Airways: Τροχός έπεσε από αεροσκάφος κατά την απογείωση (Βίντεο)

Το σκάφος συνέχισε κανονικά την πτήση του

Συναγερμός σε πτήση της British Airways: Τροχός έπεσε από αεροσκάφος κατά την απογείωση (Βίντεο)
Πηγή: Facebook
DEBATER NEWSROOM

Τη Δευτέρα (26/01) σημειώθηκε ένα απίστευτο περιστατικό, όταν αμέσως μετά την απογείωση του από το Λας Βέγκας προς το Λονδίνο, ένα αεροσκάφος της British Airways φαίνεται να έχασε έναν τροχό του. Ζωντανά καταγράφηκε το γεγονός στο Flightradar24, ενώ με ασφάλεια η πτήση κατάφερε να προσγειωθεί στο Χίθροου.

Στο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, φαίνεται το αεροσκάφος της British Airways να απογειώνεται. Όμως λίγο μετά την απογείωση, φαίνεται ένα αντικείμενο να πέφτει στο έδαφος, το οποίο ήταν ένα από τους τροχούς του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Flightradar24 ανέφερε: «Η πτήση BA274 της British Airways έχασε έναν από τους κύριους τροχούς προσγείωσης. Η αποκόλληση του πίσω δεξιού τροχού από το A350-1000 καταγράφηκε από τη ζωντανή αυτοματοποιημένη ροή μας στο αεροδρόμιο. Η πτήση συνεχίστηκε κανονικά και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Λονδίνο».

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ