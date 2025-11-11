Στυγερή δολοφονία εργολάβου στη Γουατεμάλα – Τον εκτέλεσαν στη μέση του δρόμου, ήταν ντυμένοι εργάτες (βίντεο)
Νεκρή και η σύντροφος του 52χρονου
Ένα σοκαριστικό γεγονός σημειώθηκε στη Γουατεμάλα όπου ένας εργολάβος και πρώην υποψήφιος δήμαρχος έπεσε νεκρός μέρα μεσημέρι.
Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, ο Χοσέ Ελίας Ραμίρεζ βρέθηκε στη μέση μία φονικής ενέδρας με τους δράστες ντυμένους ως εργάτες. Όπως φαίνεται στα πλάνα, οι εκτελεστές κρατούσαν καλάσνικοφ και πυροβόλησαν αρκετές φορές τον 52χρονο και τη σύντροφό του, Άννα Μαρία Άντρες.
Οκτώ ώρες αργότερα, η Εθνική Αστυνομία της Γουατεμάλας (PNC) εντόπισε το SUV το οποίο χρησιμοποίησαν οι εκτελεστές. Όπως διαπιστώθηκε ήταν ένα όχημα που είχε δηλωθεί ως κλεμμένο στις 22 Μαΐου 2025.
Ο Ραμίρεζ ήταν πολιτικός μηχανικός και επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης της εταιρείας Constructora D&D Ramírez y Hernández η οποία είχε συνάψει 497 συμβάσεις με διάφορους δήμους μεταξύ 2014 και 2025 ενώ το 2023 συμμετείχε στις εκλογές για δήμαρχος της πόλης El Tejar.
