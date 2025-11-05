Στους Δημοκρατικούς η ανατολική ακτή των ΗΠΑ: Θρίαμβος των “μπλε” σε Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσι και Βιρτζίνια

Στην… αγκαλιά των Δημοκρατικών πέρασε η ανατολική ακτή των ΗΠΑ μετά τις χθεσινές νίκες των “μπλε” υποψηφίων σε Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσι και Βιρτζίνια.

Η σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών αποτελεί ισχυρή ένδειξη δυσαρέσκειας προς τον Ντόναλντ Τραμπ, σχεδόν ένα χρόνο μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του, όπως αναφέρει το CNN.

Την Τρίτη, η Αμερική εξέλεξε Δημοκρατικούς υποψηφίους από όλο το ιδεολογικό φάσμα του κόμματος, σε μια έντονη επίδειξη δυσαρέσκειας.

Η δημοκρατική Μίκι Σέριλ εξελέγη χθες Τρίτη κυβερνήτρια στην πολιτεία Νιου Τζέρσι, σύμφωνα με στατιστικές προβολές των τηλεοπτικών δικτύων Fox News και NBC News, ενώ νωρίτερα η δημοκρατική Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ εκτιμάται ότι επικράτησε στη Βιρτζίνια, σε δυο εκλογικές διαδικασίες που χαρακτηρίζονταν δοκιμασία για το πρώτο στάδιο της δεύτερης θητείας του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Στο Νιου Τζέρζι κυβερνήτης ήταν ήδη, επί οκτώ χρόνια, δημοκρατικός: ο Φιλ Μέρφι. Όπως και στην περίπτωση της Βιρτζίνιας, ο Τραμπ ουδέποτε κέρδισε προεδρικές εκλογές στην πολιτεία αυτή. Ωστόσο ο μεγιστάνας μείωσε σημαντικά τη διαφορά εκεί το 2024, κυρίως στο ισπανόφωνο τμήμα του εκλογικού σώματος.

Στη Νέα Υόρκη, η ιστορική νίκη του δημοκρατικού σοσιαλιστή Ζόραν Μαμντάνι ήταν η δεύτερη φέτος εναντίον πρώην κυβερνήτη Άντριου Κουόμο, με την πρώτη να είναι στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών και στη συνέχεια στις γενικές εκλογές.

Οι νίκες των Δημοκρατικών από υποψηφίους με έντονες ιδεολογικές διαφορές δεν θα συμβάλουν ιδιαίτερα στη διευθέτηση της μακροχρόνιας εσωτερικής συζήτησης του κόμματος σχετικά με την μελλοντική του πορεία, με μια σειρά από ανταγωνιστικές ενδιάμεσες προκριματικές εκλογές να απέχουν λίγους μήνες και τις προεδρικές εκλογές του 2028 να είναι ήδη προ των πυλών.

Αλλά οι εκστρατείες τους είχαν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Αν και οι λύσεις τους ήταν διαφορετικές, οι υποψήφιοι επικεντρώθηκαν στο ζήτημα της ακρίβειας και του κόστους ζωής. Και όλοι τους επέκριναν έντονα την απόδοση του Τραμπ.

«Δεν είναι απλώς ένα μήνυμα για τους Δημοκρατικούς. Είναι ένα μήνυμα για ολόκληρη τη χώρα μας. Νομίζω ότι οι Αμερικανοί είναι τρομοκρατημένοι από αυτά που βλέπουν να βγαίνουν από αυτή την κυβέρνηση», δήλωσε η βουλευτής της Νέας Υόρκης Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ στο CNN για τη νίκη του Μαμντάνι.

Ο Ζόραν Μαμντάνι συγκέντρωσε στο πρόσωπό του την εθνική προσοχή με την προοδευτική ιδεολογία του και την προσέλκυση ψηφοφόρων που ήταν προδιατεθειμένοι για ένα νέο πρόσωπο στην εξουσία.

Ο Μαμντάνι εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο ένα προφίλ το οποίο στα «χαρτιά» θα έπρεπε να είχε καταδικάσει την εκστρατεία του. Μουσουλμάνος, χωρίς αγγλοσαξονική καταγωγή, δηλωμένος «σοσιαλιστής», κάθε πτυχή της ζωής του έγινε στόχος των Ρεπουμπλικάνων.

Αντί να βάζει μπροστά όμως την ταυτότητά του, ενέμεινε στα προβλήματα που ταλανίζουν όλους τους Νεοϋορκέζους, την ακρίβεια, τα υψηλά ενοίκια, τα γηράσκοντα μέσα μεταφοράς, και άφησε τους αντιπάλους του να μονολογούν για την «ταυτότητά» του, χάνοντας το πιο σημαντικό, τη μάχη του διαλόγου με τους ψηφοφόρους.

Αν τηρήσει έστω κατά το ήμισυ τις υποσχέσεις του, θα μπορούσε να παγιώσει ένα νέο «καθεστώς» στη Νέα Υόρκη. Εάν αποτύχει, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως προειδοποίηση κατά των προοδευτικών γενικότερα καθώς πλησιάζουν οι προκριματικές εκλογές του 2028.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε χθες Τρίτη μέσω Truth Social ότι οι ήττες που υπέστη η παράταξή του, στις τοπικές αναμετρήσεις οφείλονται στο ότι δεν συμμετείχε ο ίδιος σε αυτές, αλλά και στην παρατεινόμενη δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ, για την οποία ευθύνεται η κυβέρνησή του βέβαια.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του αναφέρει: «Το ότι ο Τραμπ δεν ήταν στο ψηφοδέλτιο και η δημοσιονομική παράλυση (είναι) οι δυο λόγοι για τους οποίους οι ρεπουμπλικάνοι έχασαν τις εκλογές απόψε’, σύμφωνα με δημοσκόπους», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.