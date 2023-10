Ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, θα φτάσει στο Ισραήλ το απόγευμα του Σαββάτου (21/10) και θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Ισαάκ Χέρτζογκ, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ.

The President of Cyprus and the Prime Minister of Italy are scheduled to arrive in Israel on Saturday evening.#Italy | #Cyprus | #Israelhttps://t.co/Z1qfwKpFZI