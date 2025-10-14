SpaceΧ: Με επιτυχία η πτήση του πυραύλου Starship – “Άμεση και συγκινητική εμπειρία” είπε ο Έλον Μασκ (βίντεο)

Επιτυχημένη ήταν η 11η δοκιμαστική πτήση του πυραύλου Starship της SpaceX του Έλον Μασκ, ο οποίος εκτοξεύτηκε τα ξημερώματα της Τρίτης από τη Starbase στο Τέξας και εκτέλεσε με ακρίβεια όλα τα στάδια της αποστολής.

Συγκεκριμένα, ο διαχωρισμός με τον πύραυλο Super Heavy έγινε με επιτυχία, ενώ πύραυλος και διαστημόπλοιο έκαναν προσθαλάσσωση στον Κόλπο του Μεξικού και στον Ινδικό Ωκεανό αντίστοιχα. Η νέα αποστολή της SpaceX περιλάμβανε και την επανεκκίνηση κινητήρα στο διάστημα που θεωρείται κρίσιμο ζήτημα για τα ταξίδια που θα γίνουν στο μέλλον προς Άρη και Σελήνη.

Splashdown confirmed! Congratulations to the entire SpaceX team on an exciting eleventh flight test of Starship! pic.twitter.com/llcIvNZFfg— SpaceX (@SpaceX) October 14, 2025

Ο Έλον Μασκ παρακολούθησε την πτήση από τη Starbase, χαρακτηρίζοντάς τη ως άμεση και συγκινητική εμπειρία.

Elon Musk just made a surprise appearance on tonight’s Starship livestream: pic.twitter.com/UFFqofrdwO— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) October 13, 2025

Η επόμενη «γενιά» του πυραύλου, το Starship V3 αναμένεται να έχει ύψος 124,4 μέτρων και 42 κινητήρες Raptor.

Το Starship μπορεί να μεταφέρει έως 150 τόνους φορτίου σε τροχιά και σχεδιάζεται ως ένα πλήρως επαναχρησιμοποιούμενο διαστημικό σύστημα. Το συγκεκριμένο όχημα έχει επιλεχθεί ήδη για την μεταφορά ανθρώπων στη Σελήνη, το 2027.