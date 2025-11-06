Σουηδία: 18χρονος ύποπτος για σχέδιο τζιχαντιστικής επίθεσης σε φεστιβάλ

Οι εισαγγελικές αρχές της Σουηδίας απήγγειλαν κατηγορίες σήμερα σε βάρος ενός 18χρονου, επειδή σχεδίαζε μία «σοβαρή τρομοκρατική επίθεση» εναντίον ενός πολιτιστικού φεστιβάλ στη Στοκχόλμη για λογαριασμό της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Το σχέδιο προετοιμαζόταν το διάστημα μεταξύ Αυγούστου του 2024 και Φεβρουαρίου του 2025, με τον ύποπτο να παρακολουθείται από το δεύτερο μισό του 2024, διευκρίνισε ο εισαγγελέας Χένρικ Όλιν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο 18χρονος σχεδίαζε να πυροδοτήσει εκρηκτικά που θα έφερε πάνω του κατά τη διάρκεια του Πολιτιστικού Φεστιβάλ της Στοκχόλμης, το οποίο προσελκύει 2 εκατομμύρια επισκέπτες, σε ένα διάστημα πέντε ημερών τον Αύγουστο.

«Μπορέσαμε να διαπιστώσουμε πως επρόκειτο για έναν νεαρό άνδρα, που ριζοσπαστικοποιήθηκε μόνος του, ο οποίος έτρεφε ξεκάθαρα συμπάθεια προς τον βίαιο ισλαμισμό. Συγκεκριμένα, προς την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος», είπε ο Όλιν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο άνδρας είχε ορκιστεί πίστη στο Ισλαμικό Κράτος πολλές φορές, συμπλήρωσε.

Επιπλέον, θεωρείται ύποπτος για «προετοιμασία σοβαρών εγκλημάτων, (με τη χρήση) εύφλεκτων και εκρηκτικών προϊόντων και για εκπαίδευση σε τρομοκρατικές ενέργειες».

Αν και ο ύποπτος δεν κατασκεύασε εκρηκτικά, μελετούσε πώς να τα φτιάξει και είχε αγοράσει τα απαραίτητα υλικά για την κατασκευή τους, δήλωσαν οι εισαγγελείς.

Αγόρασε, επίσης, μια κάμερα που τοποθετείται στο σώμα με στόχο να καταγράψει την επίθεση και είχε επισκεφθεί το σημείο όπου σκόπευε να διαπράξει το έγκλημα, στο κέντρο της Στοκχόλμης.

«Εκτιμάμε, όμως ίσως ακόμα περισσότερο οι υπηρεσίες ασφαλείας, ότι αυτή η έρευνα επέτρεψε να αποτρέψουμε μία σοβαρή τρομοκρατική επίθεση στη Σουηδία», τόνισε ο Όλιν.

Η αστυνομία χρησιμοποίησε έναν μυστικό πράκτορα που υποστήριζε πως ήταν μέλος μιας ισλαμιστικής οργάνωσης και προσπάθησε να πείσει τον άνδρα ότι θα διέπραταν μαζί την επίθεση.

Ο άνδρας συνελήφθη στη Στοκχόλμη την 11η Φεβρουαρίου και έκτοτε είναι προφυλακισμένος. Σε βάρος του ασκήθηκαν επίσης διώξεις, μαζί με έναν έφηβο ηλικίας 17 ετών, για απόπειρα δολοφονίας στη Γερμανία τον Αύγουστο του 2024.

Και οι δύο κατηγορήθηκαν για «συμμετοχή σε μια τρομοκρατική οργάνωση», σύμφωνα με το δελτίο Τύπου.

Η δίκη θα ξεκινήσει τη 12η Νοεμβρίου και αναμένεται να διαρκέσει έως τις 26 Νοεμβρίου.