Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πυροβολισμούς και εκρήξεις μέσα σε λιγότερο από ένα 24ωρο στη Σουηδία, που μαστίζεται από ένα κύμα βίας το οποίο συνδέεται με τον πόλεμο των συμμοριών που προκαλεί πλέον καθημερινά θύματα.

“Η εγκληματικότητα ανήλθε σε ένα επίπεδο που δεν είχαμε δει ποτέ στο παρελθόν. Η κατάσταση είναι σοβαρή στην Ουψάλα και σε όλη τη χώρα”, δήλωσε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου η Καταρίνα Μπόβαλ, εκπρόσωπος της αστυνομίας της πανεπιστημιακής πόλης που βρίσκεται 70 χλμ βορείως της Στοκχόλμης, όπου μια νέα γυναίκα σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η σύγκρουση μεταξύ συμμοριών για τον έλεγχο της διακίνησης ναρκωτικών πλήττει κυρίως την πόλη Ουψάλα, η οποία βρίσκεται υπό αυξημένη αστυνομική επιτήρηση και γνωρίζει μια κλιμάκωση της βίας από τα τέλη Ιουνίου.

Σύμφωνα με τους απολογισμούς του δημόσιου τηλεοπτικού δικτύου SVT, 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυροβολισμούς και εκρήξεις τον Σεπτέμβριο, που ήταν ο πιο φονικός μήνας σε τέσσερα χρόνια, και το τελευταίο 24ωρο ήταν ιδιαίτερα πολύνεκρο.

Ένας πρώτος πυροβολισμούς σημειώθηκε σε ένα ευκατάστατο προάστιο της Στοκχόλμης λίγο πριν από τις 19.00 το βράδυ της Τετάρτης: ένας νεαρός άνδρας σκοτώθηκε από σφαίρα κοντά σε γήπεδο αθλοπαιδιών όπου παιδιά προπονούνταν στο ποδόσφαιρο, σύμφωνα με την εθνική αστυνομία.

Έρευνα για ανθρωποκτονία διενεργείται και το γήπεδο έχει κλείσει έως την Παρασκευή.

“Αθώοι άνθρωποι χωρίς καμιά σχέση με το οργανωμένο έγκλημα, ανάμεσά τους παιδιά ήρθαν στην προπόνησή τους, αναγκάστηκαν να παραστούν ακόμη μια φορά σε έναν ανελέητο πυροβολισμό κατά τη διάρκεια του οποίου ένας άνδρας σκοτώθηκε”, δήλωσε ο πρωθυπουργός Ούλφ Κρίστερσον μιλώντας στο δίκτυο TV4.

“Παιδιά που φορούν τις φανέλες και τα σορτσάκια του ποδοσφαίρου κλαίνε και οι γονείς είναι πολύ ανήσυχοι. Οι σκέψεις μου είναι σε όλα αυτά τα παιδιά, στις μητέρες και τους πατέρες τους. Αυτοί οι ασυνείδητοι φονιάδες δεν θα σταματήσουν να πυροβολούν ο ένας τον άλλον και να πυροβολούν τους άλλους όσο δεν τους σταματάμε”, πρόσθεσε.

Ένας δεύτερος πυροβολισμός σημειώθηκε λίγες ώρες αργότερα, γύρω στα μεσάνυχτα, σε ένα άλλο νότιο προάστιο της Στοκχόλμης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι, εκ των οποίων ο ένας υπέκυψε στα τραύματά του, σύμφωνα με την αστυνομία. Τρεις άνδρες συνελήφθησαν.

Και τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, γύρω στις 4 το πρωί, εκρηκτικός μηχανισμός σκότωσε μια 25χρονη νέα γυναίκα στο προάστιο της Ουψάλας. Πέντε σπίτια υπέστησαν ζημιές, διευκρίνισε η αστυνομία στην ιστοσελίδα της.

“Είναι πιθανόν το γεγονός αυτό να έχει σχέση με την εθνική σύγκρουση” μεταξύ των εγκληματικών συμμοριών, πρόσθεσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας της Ουψάλας που αναμένει ο πόλεμος αυτός να συνεχιστεί.

Το πρωτοφανές αυτό κύμα βίας συνδέεται με τον πόλεμο μεταξύ των εγκληματικών συμμοριών για τον έλεγχο της διακίνησης ναρκωτικών. Συγκλονίζει εδώ και εβδομάδες τη χώρα, η οποία αγωνίζεται να σταματήσει αυτές τις εκρήξεις – που τις περισσότερες φορές στοχεύουν στον εκφοβισμό των μελών αντίπαλων συμμοριών και των συγγενών τους – και τους σχεδόν καθημερινούς θανατηφόρους πυροβολισμούς.

Οι δράστες αυτών των βίαιων περιστατικών είναι όλο και πιο νέοι και οι επιθέσεις αυτές προκαλούν θύματα, που είναι οι παράπλευρες απώλειες, τις τελευταίες εβδομάδες.

Για να σταματήσει το κακό, οι Σοσιαλδημοκράτες (αριστερά) και οι Δημοκράτες της Σουηδίας (άκρα δεξιά) πρότειναν σήμερα να επιστρατευθεί ο στρατός για να υποστηρίξει την αστυνομία στο έργο της.

“Αυτή δεν είναι η Σουηδία, δεν είναι έτσι όπως υποτίθεται ότι είναι η Σουηδία”, δήλωσε σήμερα η αρχηγός των Σοσιαλδημοκρατών Μαγκνταλένα ‘Αντερσον σε συνέντευξη Τύπου.

Η Άντερσον, η οποία έχασε τις εκλογές πέρυσι εν μέρει γιατί οι ψηφοφόροι αποδοκίμασαν την ικανότητα της κυβέρνησής της να αντιμετωπίσει την εγκληματικότητα, κάλεσε τον πρωθυπουργό να αλλάξει τον νόμο για να επιτρέψει στον στρατό να βοηθήσει την αστυνομία στην καταπολέμηση των συμμοριών. “Η περιπολία που εκτελούν οι αστυνομικοί θα μπορούσε να πραγματοποιείται από τον στρατό. Επιπλέον, ο στρατός διαθέτει την τεχνογνωσία με την οποία θα μπορούσε να βοηθήσει”.

Ένα ενδεχόμενο που αποκλείει επί του παρόντος ο υπουργός Δικαιοσύνης Γκούναρ Στρόμερ, ο οποίος δηλώνει τουλάχιστον ότι “ακούει όλες τις προτάσεις όλων των κομμάτων” προκειμένου να σταματήσει η κλιμάκωση της βίας.

