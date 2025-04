Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τα πυρά ενόπλου στην Ουψάλα της Σουηδίας, περίπου 70 χιλιόμετρα βόρεια της Στοκχόλμης, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν σουηδικά μέσα ενημέρωσης.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την πλατεία Βακσάλα και τους γύρω δρόμους, αναζητώντας τον δράστη της επίθεσης ο οποίος φέρεται να διέφυγε με ηλεκτρικό σκούτερ.

«Άκουσα 5 ή 6 πυροβολισμούς», δήλωσε κάτοικος της περιοχής στην εφημερίδα Aftonbladet.

Ο εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομικής διεύθυνσης Μάγκνους Γιάνσον Κλαρίν επιβεβαίωσε πως το τηλεφωνικό κέντρο δέχθηκε αρκετές κλήσεις για πυροβολισμούς, χωρίς να έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου.

Several people injured in mass shooting in the "Modern Sweden" city of Uppsala.



Police responded to multiple reports of gunfire.



Situation just unfolding. pic.twitter.com/uepaqhCRlo