Σκηνές τρόμου στο Εδιμβούργο: Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε πλήθος (Βίντεο)

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (02/03) στο Εδιμβούργο της Σκωτίας, ότανένας άνδρας επιτέθηκε σε πλήθος με μαχαίρια. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν δύο άτομα.

Ο Σκοτ Κένεντι, ο επικεφαλής επιθεωρητής της αστυνομικής δύναμης της Σκωτίας, δήλωσε ότι αστυνομικοί κλήθηκαν στη συνοικία Κάλντερ έπειτα από πληροφορίες για έναν άνδρα με μαχαίρι νωρίτερα σήμερα το πρωί.

"Police firearms officers have responded to reports of a man with a bladed weapon in Edinburgh.

The Press Association reported people in the area had said a number of people may have been stabbed"https://t.co/GJpMGpJqZe— Lisa Dee 17 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇬🇧 (@LisaWales17) March 2, 2026

Σύμφωνα με τον Κένεντι, η αναστάτωση αντιμετωπίστηκε, δεν θεωρείται ότι υπάρχει ευρύτερος κίνδυνος για το κοινό και το περιστατικό δεν αντιμετωπίστηκε ως τρομοκρατικό.

Ο Κένεντι είπε ότι αστυνομικοί θα παραμείνουν στην περιοχή για να καθησυχάσουν τους κατοίκους.

BREAKING: Armed police have locked down an Edinburgh neighbourhood in Scotland amid reports of a "man with a bladed weapon". pic.twitter.com/zS3HtFBZtG— Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 2, 2026

Κάτοικος της περιοχής, ο Ουίλιαμ Ράμσεϊ, είπε στην εφημερίδα ότι θεωρεί ότι αυτός ο άνδρας βρίσκεται στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας του.

🚨:MAJOR INCIDENT in SCOTLAND.



The Attacker has yet still to be Apprehended and police have ordered the complete LOCKDOWN of the Calder area of Edinburgh after multiple stabbings. pic.twitter.com/4P54yi4jWJ

Όπως είπε ο ίδιος: «Εσπασε κατάστημα της γειτονιάς και πιθανόν μαχαίρωσε δύο ανθρώπους, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί».