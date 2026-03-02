Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Σκηνές τρόμου στο Εδιμβούργο: Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε πλήθος (Βίντεο)

Συναγερμός στη Σκωτία

Σκηνές τρόμου στο Εδιμβούργο: Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε πλήθος (Βίντεο)
Αναστασία Ξυδιά
UPD: 14:04

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (02/03) στο Εδιμβούργο της Σκωτίας, ότανένας άνδρας επιτέθηκε σε πλήθος με μαχαίρια. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν δύο άτομα.

Ο Σκοτ Κένεντι, ο επικεφαλής επιθεωρητής της αστυνομικής δύναμης της Σκωτίας, δήλωσε ότι αστυνομικοί κλήθηκαν στη συνοικία Κάλντερ έπειτα από πληροφορίες για έναν άνδρα με μαχαίρι νωρίτερα σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με τον Κένεντι, η αναστάτωση αντιμετωπίστηκε, δεν θεωρείται ότι υπάρχει ευρύτερος κίνδυνος για το κοινό και το περιστατικό δεν αντιμετωπίστηκε ως τρομοκρατικό.

Ο Κένεντι είπε ότι αστυνομικοί θα παραμείνουν στην περιοχή για να καθησυχάσουν τους κατοίκους.

Κάτοικος της περιοχής, ο Ουίλιαμ Ράμσεϊ, είπε στην εφημερίδα ότι θεωρεί ότι αυτός ο άνδρας βρίσκεται στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας του.

Όπως είπε ο ίδιος: «Εσπασε κατάστημα της γειτονιάς και πιθανόν μαχαίρωσε δύο ανθρώπους, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί».

