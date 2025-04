Μια σεισμική δόνηση μεγέθους 6,3 βαθμών έπληξε σήμερα την παράκτια επαρχία Εσμεράλδας, που βρίσκεται στον βορειοδυτικό Ισημερινό, κοντά στα σύνορα με την Κολομβία, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος, να υποστούν ζημιές κτίρια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις να διακόψουν για λίγο τη λειτουργία τους.

Ο σεισμός είχε βάθος 35 χιλιομέτρων και σημειώθηκε γύρω στις 06.45 τοπική ώρα (14.45 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS).

Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε στο κεφάλι και τρεις κατοικίες υπέστησαν ζημιές, ανέφερε η Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης των Κινδύνων (SNGR) στο κανάλι της στο Whatsapp. Καταστροφές καταγράφηκαν και σε τουλάχιστον επτά δημόσια κτίρια, ενώ τοίχοι κατέρρευσαν. Επιπλέον, σημειώθηκαν και διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

A powerful 6.0-magnitude earthquake struck about an hour ago at 6:44 AM (April 25, 2025), with the epicenter located 9.31 km from Esmeralda. The quake was strongly felt across several cities in Ecuador, causing significant damage in some areas. pic.twitter.com/IbWkAC1dZa