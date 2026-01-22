Σικελία: Η νέα αποτίμηση των ζημιών της κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή αγγίζει τα 720 εκατομμύρια ευρώ

Όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της Σικελίας, Ρενάτο Σκιφάνι, η νέα αποτίμηση των ζημιών του σφοδρότατου κύματος κακοκαιρίας που μέχρι χθες το βράδυ έπληξε τη Σικελία, αγγίζει τα 720 εκατομμύρια ευρώ. La mia Sicilia trafitta nell'anima 💔 mai visto niente di simile 😔





«Η κήρυξη του νησιού μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω φυσικών καταστροφών, εξασφαλίζει την άμεση καταβολή 70 εκατομμυρίων ευρώ, για την αντιμετώπιση των αμεσότερων αναγκών», πρόσθεσε ο Σκιφάνι. A Ilha da Sicília, na Itália, está sob estado de emergência em decorrência da crise climática desencadeada pela passagem do Ciclone Harry nos últimos dias. Nesta quarta-feira, 21, o Departamento de Proteção Civil colocou a região autônoma em alerta vermelho juntamente com os…

Στη Σαρδηνία, η πρόεδρος της περιφέρειας, Αλεσσάντρα Τόντε, δήλωσε ότι έχουν καταγραφεί ζημιές εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Ζήτησε από την κυβέρνηση της Ρώμης να ορισθούν άμεσες συναντήσεις, για να εξασφαλιστεί η αναγκαία οικονομική στήριξη.

Τα πολύ υψηλά κύματα και η συνεχείς βροχοπτώσεις προκάλεσαν σοβαρές ζημιές και στον αρχαιολογικό πλούτο του ιταλικού αυτού νησιού.

Σε ό,τι αφορά, δε, την Καλαβρία, υπολογίσθηκε ότι οι ακτές της περιφέρειας αυτής που βρέχονται από το Ιόνιο Πέλαγος, καλύφθηκαν από κύματα ύψους εννέα μέτρων. Il ciclone Harry ha colpito il Sud Italia,ma i danni peggiori li ha causati l’abusivismo edilizio.

Case costruite in aree a rischio diventano trappole,amplificando la forza della natura.Non è solo maltempo: è il prezzo dell’illegalità e dei silenzi.

#cicloneHarry #Sicilia pic.twitter.com/j2QsIMzfW6 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ January 22, 2026

«Πρόκειται για ύψος που αντιστοιχεί, όπως υπολογίσθηκε, σε πολυκατοικία τεσσάρων ορόφων», τόνισε ο επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας της Καλαβρίας, Φάμπιο Τσιτσιλιάνο. Όπως πρόσθεσε, «μιλάμε για κύμα κακοκαιρίας, με ανέμους οι οποίοι ξεπέρασαν τα 110 χιλιόμετρα την ώρα».