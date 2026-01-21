Σφοδρή κακοκαιρία στη Μάλτα – Η καταιγίδα Χάρι έφερε κύματα μέσα στα σπίτια (Βίντεο)

Εκτεταμένες καταστροφές άφησε πίσω της η καταιγίδα «Χάρι», η οποία έπληξε τη Μάλτα για περισσότερες από 24 ώρες, από τη Δευτέρα έως και την Τρίτη, με τα σοβαρότερα προβλήματα να εντοπίζονται στις παραθαλάσσιες περιοχές, που μετατράπηκαν κυριολεκτικά σε λίμνες.

Η κακοκαιρία «Χάρι» δοκίμασε σκληρά το νησί, με εικόνες από διάφορα σημεία να προκαλούν σοκ. Θυελλώδεις άνεμοι, που στη Βαλέτα έφτασαν τα 104 χλμ./ώρα, σε συνδυασμό με μεγάλα κύματα, προκάλεσαν πλημμύρες, ακυρώσεις πτήσεων και ακτοπλοϊκών δρομολογίων, ξεριζωμένα δέντρα, καθώς και ζημιές σε κατοικίες και καταστήματα.

Η Πολιτική Προστασία κλήθηκε να διαχειριστεί περισσότερα από 180 περιστατικά, ενώ και ο στρατός συνέδραμε πλοία που βρέθηκαν σε δύσκολη θέση εξαιτίας της έντονης θαλασσοταραχής.

Ιδιαίτερα βαριά ήταν η κατάσταση σε περιοχές όπως η Μπιρζεμπούγκα, η Μαρσασκάλα, η Σλιέμα και το Σεντ Τζούλιανς, όπου τα κύματα εισχώρησαν ακόμη και σε σπίτια. Σημαντικές ζημιές καταγράφηκαν επίσης στον δημοφιλή όρμο Ghar Lapsi, με την καταστροφή τμήματος της ράμπας και των σκαλοπατιών πρόσβασης.

Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ενώ εκδόθηκαν πορτοκαλί προειδοποιήσεις.

Οι καιρικές συνθήκες άρχισαν να βελτιώνονται σταδιακά την Τρίτη, με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία να επισημαίνει ότι τέτοια φαινόμενα δεν είναι ασυνήθιστα για την εποχή.