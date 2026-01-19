Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας;
ΔΙΕΘΝΗ

Μάλτα: Σφοδρή χαλαζόπτωση «έθαψε» δρόμους και αυτοκίνητα (Βίντεο)

Οι Αρχές προειδοποιούν για τυχόν νέα επιδείνωση του καιρού

Μάλτα: Σφοδρή χαλαζόπτωση «έθαψε» δρόμους και αυτοκίνητα (Βίντεο)
Πηγή: Youtube
DEBATER NEWSROOM

Το Σαββατοκύριακο μία σφοδρή κακοκαιρία με έντονη χαλαζόπτωση έπληξε την Μάλτα, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο και ζημιές σε οχήματα.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν βίντεο που καταγράφουν εντυπωσιακές εικόνες, με “ποτάμια” από χαλάζι να κατεβαίνουν τους δρόμους, ενώ τα αυτοκίνητα θάφτηκαν κάτω από στρώματα πάγου.

Μάλτα: Εικόνες καταστροφής

Περισσότερο επλήγησαν οι περιοχές Ραμπάτ και Μπαχρίγια στη δυτική Μάλτα, καθώς το χαλάζι έφτασε σε ύψος αρκετών εκατοστών.

Μάλιστα σε ορισμένα σημεία η συσσώρευση πάγου εμπόδισε την κυκλοφορία, εγκλωβίζοντας οχήματα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι Αρχές Πολιτικής Προστασίας, με συνεργεία να επιχειρούν επί ώρες για τον καθαρισμό των δρόμων.

Μεγάλες ποσότητες χαλαζιού απομάκρυναν εκσκαφείς και βαριά μηχανήματα, ώστε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι Αρχές στη Μάλτα, και καλούν τους πολίτες να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις για τυχόν νέα επιδείνωση του καιρού.

