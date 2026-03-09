SendBarron: «Φουντώνει» η διαδικτυακή καμπάνια που ζητάει από τον γιο του Τραμπ να πάει στον πόλεμο

Ιδιαίτερα έντονες αντιδράσεις και χιλιάδες σχόλια έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το hashtag #SendBarron, το οποίο έγινε viral καθώς κλιμακώνεται η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν.

Το hashtag αναφέρεται στον 19χρονο Barron Trump, γιο του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Πολλοί χρήστες του διαδικτύου, κυρίως με σατιρική διάθεση, υποστηρίζουν ότι εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε χερσαίες στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν, τότε θα έπρεπε να συμμετέχουν και τα παιδιά των πολιτικών ηγετών που λαμβάνουν τις σχετικές αποφάσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η στρατιωτική επιχείρηση και οι φόβοι για κλιμάκωση

Η διαδικτυακή συζήτηση εντάθηκε καθώς η στρατιωτική επιχείρηση με την ονομασία «Επική Οργή» έχει ήδη συμπληρώσει δέκα ημέρες, ενώ αυξάνονται οι ανησυχίες για ενδεχόμενη περαιτέρω κλιμάκωση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ευρύτερη σύρραξη στη Μέση Ανατολή.

Το viral hashtag επανέφερε στο προσκήνιο μια παλαιότερη δημόσια συζήτηση σχετικά με το κατά πόσο τα παιδιά προέδρων ή αντιπροέδρων θα έπρεπε να υπηρετούν σε πολεμικές ζώνες.

Το ιστορικό παράδειγμα του John Eisenhower

Στη συζήτηση αυτή συχνά αναφέρεται το παράδειγμα του John Eisenhower, γιου του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Dwight D. Eisenhower, ο οποίος είχε υπηρετήσει στον Πόλεμο της Κορέας.

Ωστόσο, σε άρθρο που είχε δημοσιεύσει το 2008, ο ίδιος είχε εκφράσει την άποψη ότι τα παιδιά των προέδρων δεν θα πρέπει να συμμετέχουν σε πολεμικές επιχειρήσεις. Όπως είχε υποστηρίξει, μια τέτοια εξέλιξη θα δημιουργούσε πρόσθετες πολιτικές και ηθικές πιέσεις για τον εκάστοτε πρόεδρο, ο οποίος είναι ταυτόχρονα και αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων.

Κατά την άποψή του, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ήδη φέρει την ευθύνη για τη ζωή εκατομμυρίων στρατιωτών και δεν θα έπρεπε να επιβαρύνεται και με τον προσωπικό κίνδυνο που θα αφορούσε το ίδιο του το παιδί.

Τα σχόλια για το ύψος του Barron Trump

Πέρα από την πολιτική διάσταση, στο διαδίκτυο κυκλοφόρησαν και αρκετά σατιρικά σχόλια που αφορούν το ύψος του Barron Trump.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο 19χρονος ξεπερνά τα δύο μέτρα, γεγονός που τον φέρνει πολύ κοντά στο ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ύψους για την ένταξη στον αμερικανικό στρατό, το οποίο φτάνει περίπου τα 2,03 μέτρα.

Παρότι θεωρητικά θα μπορούσε να δοθεί εξαίρεση, αρκετοί χρήστες των social media επισημαίνουν ότι το ύψος του θα μπορούσε να δημιουργήσει πρακτικές δυσκολίες για τη συμμετοχή του σε ορισμένα στρατιωτικά συστήματα, όπως μαχητικά αεροσκάφη ή τεθωρακισμένα οχήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συζήτηση συνεχίζεται στα social media

Η διαδικτυακή συζήτηση γύρω από το hashtag #SendBarron συνεχίζει να κυριαρχεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνοντας τόσο την ανησυχία της κοινής γνώμης για τις γεωπολιτικές εξελίξεις όσο και τη σατιρική διάθεση που συχνά συνοδεύει τις δημόσιες αντιδράσεις σε περιόδους διεθνών εντάσεων.