Τα δικά του μηνύματα, άμεσα και έμμεσα, έστειλε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την ομιλία του στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας για την “Ημέρα της Νίκης”.

«Στη Ρωσία, η Ημέρα της Νίκης γιορτάζεται ως η πιο σημαντική γιορτή» τόνισε ο Πούτιν, ενώπιον των ρωσικών στρατευμάτων και των ηγετών περίπου 20 χωρών, για τα 80 χρόνια της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας.

Σημειώνεται πως αυτή είναι η τέταρτη χρονιά που τιμάται η συγκεκριμένη μέρα, ενώ μαίνεται η σύγκρουση στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξήρε «τη γενναιότητα» των Ρώσων στρατιωτών που πολεμούν στην Ουκρανία, ενώ για μία ακόμη φορά έκανε ιστορικούς παραλληλισμούς μεταξύ του Β’ Παγκόσμιου Πόλεμου και την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία, με την ευκαιρία της 9ης Μαΐου.

⚡️Putin and Xi Jinping at the Victory Day parade viewing stands. pic.twitter.com/4Hxutpy6FX