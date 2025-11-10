Πρώτο βήμα από την Γερουσία για την λήξη του shutdown στις ΗΠΑ – Επτά Δημοκρατικοί ψήφισαν υπέρ της επαναλειτουργίας της κυβέρνησης

Μέλη της αμερικανικής Γερουσίας κατέληξαν σε συμφωνία προκειμένου να τερματιστεί, ως τις αρχές της επόμενης χρονιάς, η δημοσιονομική παράλυση που έχει θέσει υπό αναστολή σειρά υπηρεσιών του δημοσίου επί 40 ημέρες – χρονικό διάστημα άνευ προηγουμένου -, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Μια ομάδα επτά Δημοκρατικών έσπασε τον αποκλεισμό του κόμματός τους και ψήφισε μαζί με τους Ρεπουμπλικάνους υπέρ της προώθησης της νομοθεσίας για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης.

Η ψηφοφορία με 60 ψήφους υπέρ και 40 κατά άνοιξε τον δρόμο για την προώθηση της συμφωνίας για τις δαπάνες στο Κογκρέσο, ώστε αφού ψηφιστεί να εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ώστε να υπογραφεί από τον Πρόεδρο Τραμπ για να τερματιστεί η διακοπή λειτουργίας.

🚨#BREAKING: The U.S. Senate has advanced a bill to reopen the federal government, passing with a 60–40 vote. This marks a major step toward ending the ongoing shutdown, which has caused widespread disruptions across the country including significant travel delays and other… pic.twitter.com/L61KCuptCU— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) November 10, 2025

Οι επτά γερουσιαστές των Δημοκρατικών ψήφισαν υπέρ της προώθησης του μέτρου, το οποίο θα χρηματοδοτήσει τις περισσότερες ομοσπονδιακές υπηρεσίες μέχρι τον Ιανουάριο. Ωστόσο η συμφωνία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από άλλους βουλευτές των Δημοκρατικών, πολλοί από τους οποίους ήταν εξοργισμένοι που οι συνάδελφοί τους υποχώρησαν από το κεντρικό αίτημα του κόμματος στην διαμάχη για το κλείσιμο της κυβέρνησης: την παράταση των επιδομάτων υγείας που πρόκειται να λήξουν στο τέλος του έτους, με αποτέλεσμα την αύξηση των ασφαλίστρων για εκατομμύρια Αμερικανούς.

Η συμφωνία προβλέπει ότι το Κογκρέσο θα εγκρίνει χρηματοδότηση για ολόκληρο το οικονομικό έτος όσον αφορά τα υπουργεία Γεωργίας, Υποθέσεων Βετεράνων και το ίδιο το Κογκρέσο, ενώ οι υπόλοιπες ομοσπονδιακές υπηρεσίες θα χρηματοδοτηθούν προσωρινά έως τις 30 Ιανουαρίου. Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης την καταβολή των καθυστερούμενων μισθών στους δημοσίους υπαλλήλους που τέθηκαν σε υποχρεωτική άδεια, την επανεκκίνηση των κρατικών πληρωμών προς πολιτείες και τοπικές αρχές και την επιστροφή των υπαλλήλων που απολύθηκαν προσωρινά κατά τη διάρκεια του shutdown.

«Θα λέγαμε ότι πλησιάζουμε στο τέλος του shutdown», είπε στον Τύπο ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφοντας στον Λευκό Οίκο αφού πέρασε το σαββατοκύριακο στο οίκημά του στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα.

Η συμφωνία πρέπει να εγκριθεί και από τα δυο σώματα του ομοσπονδιακού Κογκρέσου και να υπογραφτεί από τον πρόεδρο Τραμπ.

Εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακοί δημόσιοι λειτουργοί έχουν τεθεί από τεχνική άποψη στην ανεργία ή εργάζονται χωρίς να πληρώνονται αφότου ενέσκηψε το shutdown την 1η Οκτωβρίου, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην καταβολή κοινωνικών επιδομάτων και στις αερομεταφορές.

Σύμφωνα με κοινοβουλευτικούς, η συμφωνία στη Γερουσία θα επιτρέψει να αναχρηματοδοτηθεί το SNAP, πρόγραμμα ενισχύσεων για την αγορά τροφίμων που ωφελεί 42 εκατομμύρια Αμερικανούς — η καταβολή των ποσών εμποδιζόταν εξαιτίας της δημοσιονομικής παράλυσης.

Προβλέπει ακόμη ακύρωση των απολύσεων χιλιάδων υπαλλήλων από την κυβέρνηση Τραμπ τον περασμένο μήνα και ψηφοφορία για την παράταση των κρατικών ενισχύσεων για προγράμματα κοινωνικής ασφάλισης και περίθαλψης που εκπνέουν στο τέλος της χρονιάς.

Η πρόταση «θα προστατεύσει τους ομοσπονδιακούς δημόσιους λειτουργούς από καταχρηστικές απολύσεις, θα επανεντάξει όσους απολύθηκαν άδικα κατά τη διάρκεια του shutdown και θα εγγυηθεί πως οι υπάλληλοι θα λάβουν αναδρομικά τους μισθούς τους», σημείωσε ο δημοκρατικός γερουσιαστής Τιμ Κέιν σε ανακοίνωσή του.

Πάντως ο επικεφαλής της μειοψηφίας των δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ στηλίτευσε το ότι η συμφωνία δεν προβλέπει παράταση των ενισχύσεων για την περίθαλψη και την υγεία απευθείας αλλά ψηφοφορία γι’ αυτό, τονίζοντας πως «θα ψηφίσει όχι» και δηλώνοντας ότι «αυτή η μάχη πρέπει να συνεχιστεί και θα συνεχιστεί» από το βήμα.