Ο Πούτιν στο πλευρό του Μαδούρο εν μέσω αυξανόμενης αμερικανικής πίεσης στη Βενεζουέλα

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εκμεταλλεύεται την συγκυρία ώστε να συμπαρασταθεί στον Νίκολας Μαδούρο, μετά το ρεσάλτο των αμερικανικών δυνάμεων ανοιχτά της Βενεζουέλας ώστε να κατασχέσουν το τάνκερ «Skipper» και τις διεθνείς αντιδράσεις που έχουν προκληθεί.

Με φόντο την κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας από τον Σεπτέμβριο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν θέλησε να δείξει στον Νικολάς Μαδούρο την αμέριστη στήριξη της Μόσχας στο Καράκας σε μια εξαιρετικά κρίσιμη γεωπολιτικά συγκυρία.

Ειδικότερα, σήμερα, Πέμπτη (12/12), ο Ρώσος πρόεδρος είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, όπου τον διαβεβαίωσε για την υποστήριξη της Μόσχας στην πολιτική της κυβέρνησής του παρά τις αυξανόμενες πιέσεις που δέχεται από το εξωτερικό, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Επίσης ο Μαδούρο δέχεται πιέσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο ώστε να εγκαταλείψει την εξουσία, διότι ισχυρή στρατιωτική δύναμη έχει αναπτυχθεί εδώ και μήνες στην Καραϊβική.

Σε ανακοίνωση του το Κρεμλίνο αναφέρει ότι ο Πούτιν και ο Μαδούρο εξέφρασαν την επιθυμία τους να ενεργήσουν βάσει της συμφωνίας της στρατηγικής εταιρικής σχέσης τους και την υλοποίηση διαφόρων κοινών έργων που σχετίζονται με την οικονομία και τον ενεργειακό τομέα.