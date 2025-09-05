Πορτογαλία: Το τελεφερίκ του θανάτου είχε ελεγχθεί 24 ώρες πριν το δυστύχημα – 8 τουρίστες ανάμεσα στους 16 νεκρούς
Μετά την επιθεώρηση επισημάνθηκε ότι χρειάζεται αντικατάσταση ενός καλωδίου
Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια του πολύνεκρου δυστυχήματος με τον εκτροχιασμό του εμβληματικού τελεφερίκ da Glória στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας, που στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους.
Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται και 8 τουρίστες και συγκεκριμένα 2 Καναδοί, 2 Νοτιοκορεάτες, 1 Αμερικανός, 1 Ελβετός, 1 Γερμανός και 1 Ουκρανός.
Εκτός από τους τουρίστες έχασαν τη ζωή τους 2 Πορτογάλοι υπάλληλοι φιλανθρωπικής οργάνωσης και 1 Γερμανός.
Η Γερμανίδα σύζυγός του τραυματίστηκε σοβαρά ενώ ο 3χρονο παιδί του φέρει ελαφριά τραύματα. Το πορτογαλικό συνδικάτο μεταφορών είπε ότι ο φρουρός του τελεφερίκ ήταν μεταξύ των νεκρών. Η διαδικασία ταυτοποίησης των υπόλοιπων θυμάτων είναι ακόμα σε εξέλιξη.
Ο επικεφαλής της δικαστικής αστυνομίας Λουίς Νέβες, απαντώντας στις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφο, άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για την τραγωδία.
«Τίποτα δεν έχει αποκλειστεί. Θα μπορέσουμε να πάρουμε θέση μόνο όταν θα είμαστε βέβαιοι», δήλωσε.
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Observador, το τελεφερίκ είχε επιθεωρηθεί λίγες μόλις ώρες πριν από το δυστύχημα.
Συγκεκριμένα, πέρασε από έλεγχο το πρωί της Τετάρτης και διήρκησε 30 λεπτά. Οι αρμόδιοι δεν βρήκαν κάποιο πρόβλημα αν και επισημάνθηκε πως χρειάζονταν να γίνει αντικατάσταση ενός καλωδίου μέσα στις επόμενες 263 ημέρες.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις