ΔΙΕΘΝΗ

Πορτογαλία: Ο χειριστής του Elevador da Glória στη Λισαβόνα στο επίκεντρο της τραγωδίας

Ο Αντρέ Μαρκές βρισκόταν στην καμπίνα όταν το τελεφερίκ εκτροχιάστηκε

Πορτογαλία: Ο χειριστής του Elevador da Glória στη Λισαβόνα στο επίκεντρο της τραγωδίας
DEBATER NEWSROOM
UPD: 19:57

Με αργούς ρυθμούς προχωρά η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων από το τραγικό δυστύχημα στη Πορτογαλία με το τελεφερίκ.

Ανάμεσα στα θύματα ξεχωρίζει ο χειριστής του οχήματος, Αντρέ Μαρκές, που βρισκόταν στην καμπίνα του Elevador da Glória όταν το τρένο εκτροχιάστηκε και προσέκρουσε βίαια σε κτίριο. Εκτός από τον ίδιο, άλλοι 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το απόγευμα της Τετάρτης.

Η δημοτική εταιρεία μεταφορών Carris, όπου εργαζόταν ο Αντρέ Χόρχε Γκονζάλβεζ Μαρκές για 16 χρόνια, αποτίει φόρο τιμής. «Διακρίθηκε για την αφοσίωση και την προσήλωσή του. Αφοσιωμένος επαγγελματίας, φιλικός, χαμογελαστός και πάντα πρόθυμος να συμβάλει στο κοινό καλό. Με βαθιά θλίψη εκφράζουμε τον πόνο και τη λύπη μας στην οικογένεια και τους φίλους του Andre Marques», αναφέρει σε ανακοίνωση στο Facebook. Συλλυπητήρια εξέφρασε και το Συνδικάτο Εργαζομένων στις Μεταφορές (SITRA).

Ασφαλιστικές αποζημιώσεις και έρευνα για τα αίτια

Παράλληλα με τις έρευνες για τα αίτια, εξετάζεται ποια ασφαλιστήρια συμβόλαια θα ενεργοποιηθούν για την αποζημίωση θυμάτων και οικογενειών. Κεντρικό ρόλο έχει η αστική ευθύνη, που αποτελεί υποχρεωτική σύμβαση για τον ιδιοκτήτη της υποδομής.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 6:00 μ.μ., ώρα αιχμής. Το τραμ-τελεφερίκ, που συνδέει τα άνω με τα κάτω σημεία της πόλης, εκτροχιάστηκε και χτύπησε σε κτίριο. Το Elevador da Glória, το οποίο κινείται με καλώδια και μεταφέρει πάνω από 40 επιβάτες, είχε κυρίως τουρίστες εκείνη την ώρα.

Ανάμεσα στους τραυματίες ήταν ένα τρίχρονο κοριτσάκι και δεκατρείς άνθρωποι με ελαφρά τραύματα, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατρικών Επειγόντων Περιστατικών.

Ο πορτογαλικός Τύπος αποκαλύπτει ότι η Carris είχε πρόσφατα ακυρώσει τον τελευταίο διαγωνισμό για τη συντήρηση του Elevador da Glória, καθώς οι προσφορές ξεπερνούσαν τον προϋπολογισμό. Τα συνδικάτα είχαν ήδη προειδοποιήσει επανειλημμένα για την ανάγκη άμεσων και επαρκών εργασιών συντήρησης, κάτι που σήμερα εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια του ιστορικού τελεφερίκ.

