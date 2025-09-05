Πορτογαλία: Νέες μαρτυρίες για το μοιραίο τελεφερίκ, “θα πεθάνουμε όλοι εδώ” – Αναγνωρίστηκαν τα πρώτα από τα 16 θύματα

Να συνέλθει από το σοκ με το δυστύχημα στο τελεφερίκ Γκλόρια στη Λισαβόνα προσπαθεί η Πορτογαλία, ενώ οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Από το τρομακτικό δυστύχημα το απόγευμα της Τετάρτης 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 21 τραυματίστηκαν, όταν το εμβληματικό τελεφερίκ εκτροχιάστηκε και έπεσε πάνω σε γωνιακό κτίριο ξενοδοχείου.

Η Εισαγγελία της Πορτογαλίας ανακοίνωσε πως έχουν ήδη ταυτοποιηθεί οκτώ από τα θύματα του τελεφερίκ στη Λισαβόνα: πέντε Πορτογάλοι, δύο Νοτιοκορεάτες κι ένας Ελβετός.

Επίσης, σύμφωνα με τον επικεφαλής της εθνικής αστυνομίας, Λουίς Νέβες, «υπάρχει μεγάλη πιθανότητα» ανάμεσα στους νεκρούς να βρίσκονται επίσης δύο Καναδοί, ένας Αμερικανός, ένας Γερμανός και ένας Ουκρανός. Τρεις σοροί δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

Ανάμεσα στα θύματα αναγνωρίστηκαν είναι:

Σάντρα Κοέλιο, εργαζόμενη στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Santa Casa da Misericórdia στη Λισαβόνα, τον μεγαλύτερο οργανισμό αρωγής της χώρας.

Άλντα Ματίας, επίσης υπάλληλος του ιδρύματος, που εργαζόταν ως δικηγόρος στην πρωτεύουσα.

Άνα Λόπες, από την Προένσα-α-Νόβα, τρίτη εργαζόμενη της Santa Casa, η οποία αφήνει πίσω της μια κόρη.

Πέδρο Τρινιντάντε, καθηγητής στη Σχολή Ανώτερης Εκπαίδευσης Τουρισμού και Ξενοδοχειακών Σπουδών, διαιτητής και μέλος της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας Βόλεϊ.

Αντρέ Μάρκες, 40 ετών, ο χειριστής φρένων του οχήματος, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στη θέση ελέγχου. Ο Μάρκες εργαζόταν στην εταιρεία Carris για 15 χρόνια και ήταν πατέρας δύο μικρών παιδιών. Η εταιρεία τον αποχαιρέτησε με συγκίνηση, λέγοντας πως υπήρξε «ένας αφοσιωμένος, ευγενικός και χαρούμενος επαγγελματίας, πάντα πρόθυμος να συμβάλει στο κοινό καλό».

Ο 75χρονος επιβάτης Αμπέλ Εστέβες περιέγραψε τη στιγμή του εκτροχιασμού: «Είπα στη γυναίκα μου: θα πεθάνουμε όλοι εδώ. Το τραμ πήρε απίστευτη ταχύτητα, έκανε μια μικρή στροφή και χτύπησε το κτίριο κάνοντας έναν εκκωφαντικό θόρυβο».

Από την πλευρά της, η Τερέζα ντ’Αβό δήλωσε στην πορτογαλική τηλεόραση πως το όχημα χτύπησε με «θηριώδη δύναμη» το κτίριο και «κατέρρευσε σαν χάρτινο κουτί». Είπε ακόμη ότι πρόλαβε να δει έναν πεζό τη στιγμή που το βαγόνι έπεφτε πάνω στο πεζοδρόμιο.

Η αιτία του δυστυχήματος παραμένει άγνωστη και η εταιρεία διέταξε την άμεση αναστολή λειτουργίας όλων των τελεφερίκ στην πόλη και ανακοίνωσε ανεξάρτητη έρευνα.

Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι το τελεφερίκ είχε περάσει από πλήρη συντήρηση πέρυσι και υποβαλλόταν σε καθημερινούς ελέγχους διάρκειας 30 λεπτών, σύμφωνα με τον δημόσιο μεταφορέα Carris.

Ο τελευταίος έλεγχος έγινε μόλις εννέα ώρες πριν το δυστύχημα. Ωστόσο, η εταιρεία δεν έδωσε λεπτομέρειες για το κατά πόσο εξετάστηκαν τα ατσάλινα καλώδια που το συγκρατούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρμόδιοι δεν βρήκαν κάποιο πρόβλημα αν και επισημάνθηκε πως χρειάζονταν να γίνει αντικατάσταση ενός καλωδίου μέσα στις επόμενες 263 ημέρες.

Ο επικεφαλής της Carris, Pedro Gonçalo de Brito Aleixo Bogas, δήλωσε πως η γραμμή Glória θα επαναλειτουργήσει στο μέλλον με νέο βαγόνι και αποκάλυψε ότι το κόστος συντήρησης έχει διπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία.

Πάντως, για την ώρα οι αρχές αποφεύγουν να μιλήσουν για τα αίτια και δεν έχει διευκρινιστεί αν επρόκειτο για βλάβη στο φρένο ή για σπασμένο καλώδιο.