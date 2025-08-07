Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Πολωνία: Σφοδρή σύγκρουση βαν με τρένο σε σιδηροδρομική διάβαση

Ευτυχώς κανείς δεν τραυματίστηκε

Πολωνία: Σφοδρή σύγκρουση βαν με τρένο σε σιδηροδρομική διάβαση
Ένα τρένο συγκρούστηκε με μεγάλη ταχύτητα με ένα βαν σε σιδηροδρομική διάβαση στη Βόλα Φιλιπόφσκα, κοντά στην Κρακοβία στην Πολωνία, την περασμένη Παρασκευή (01/08), αλλά ευτυχώς κανείς δεν τραυματίστηκε.

Τα πλάνα του σοκαριστικού βίντεο δείχνουν τον οδηγό του βαν μάρκας Opel να αγνοεί τα κόκκινα φανάρια σε μια φυλασσόμενη σιδηροδρομική διάβαση και να προσπαθεί να περάσει με ταχύτητα. Παρά το κατέβασμα των προστατευτικών κιγκλιδωμάτων, το βαν προσπαθεί ανεπιτυχώς να περάσει στην άλλη πλευρά και ο οδηγός βρίσκεται παγιδευμένος.

Με το τρένο να πλησιάζει γρήγορα και το βαν να έχει κολλήσει στη μέση των γραμμών, ο οδηγός κάνει όπισθεν και επιχειρεί να παρκάρει στο πλάι, αλλά δεν προλαβαίνει και η αμαξοστοιχία τον χτυπάει με δύναμη.

ΔΙΕΘΝΗ

