Πολωνία: Μη επανδρωμένο αεροσκάφος που έπεσε κοντά σε χωριό

Ένα αντικείμενο, πιθανότατα ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά λαθραίων, έπεσε σε ένα χωριό στην ανατολική Πολωνία, ανακοίνωσε ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, το αντικείμενο δεν μοιάζει με δρόνο στρατιωτικού τύπου. Η αστυνομία θα δώσει περισσότερες διευκρινίσεις αργότερα.

Ένας εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας επιβεβαίωσε πάντως ότι το αντικείμενο έπεσε σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από τα σπίτια του χωριού Μαϊντάν-Ζίλετς, στην περιφέρεια του Λούμπλιν. Κανείς δεν τραυματίστηκε.

