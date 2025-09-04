Πολίτες του Τέξας μπορούν να μηνύουν όσους παρέχουν χάπι άμβλωσης

Ενέκρινε σήμερα η τοπική Γερουσία της Πολιτείας του Τέξας, όπου την πλειοψηφία έχουν Ρεπουμπλικάνοι, το νομοσχέδιο που δίνει το δικαίωμα σε πολίτες να μηνύουν οποιονδήποτε διευκολύνει την παροχή του χαπιού της άμβλωσης (αλλιώς γνωστό ως χάπι της επόμενης μέρας) σε αυτήν την συντηρητική Πολιτεία των ΗΠΑ, όπου η άμβλωση απαγορεύεται ευρέως.

Το νομοσχέδιο, που ψηφίστηκε στα τέλη Αυγούστου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Πολιτείας, πρέπει τώρα να υπογραφεί από τον συντηρητικό κυβερνήτη Γκρεγκ Άμποτ.

Γερουσιαστές του τοπικού Κογκρέσου του Τέξας ψήφισαν τη νομοθεσία με 17 ψήφους υπέρ έναντι 9, σύμφωνα με τον ιστότοπο της Γερουσίας του Τέξας.

Με την επικύρωση, ο νόμος θα δίνει το δικαίωμα σε οποιονδήποτε πολίτη, ιδιωτικά ακόμη και χωρίς να έχει έννομο συμφέρον, να μηνύσει οποιονδήποτε δυνητικό παραβάτη, με αποζημίωση που ανέρχεται σε τουλάχιστον 100.000 δολάρια.

Αν και το νομοσχέδιο δεν προβλέπει δίωξη εις βάρος γυναικών που επιδιώκουν να λάβουν τα χάπια αυτά, το νομοσχέδιο απαγορεύει τη συνταγογράφηση, την παρασκευή ή την αποστολή χαπιών άμβλωσης.

Ο νόμος σηματοδοτεί μια νέα νίκη για το κίνημα κατά των αμβλώσεων στις ΗΠΑ, το οποίο έχει ενισχυθεί μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του 2022 και την ανατροπή της απόφασης “Roe v. Wade” η οποία προστάτευε από το 1973 σε ομοσπονδιακό επίπεδο το δικαίωμα των γυναικών στην εθελούσια διακοπή της κύησης, και επέτρεψε σε κάθε Πολιτεία να νομοθετεί ξεχωριστά για το θέμα.

«Αυτός ο νόμος αφορά την προστασία του μικρού μωρού που μεγαλώνει στη μήτρα της μητέρας του», είπε ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Μπράιαν Χιουζ με ανάρτηση στο X. «Αυτός ο νόμος αφορά τη διασφάλιση ότι οι Big Pharma (σ.σ. μεγαλοφαρμακοβιομήχανοι) δεν μπορούν πλέον να στέλνουν τοξικά χάπια στο Τέξας αποκλειστικά για να διογκώνουν τα κέρδη τους εις βάρος της ζωής», πρόσθεσε ο συντηρητικός γερουσιαστής.

Το νομοσχέδιο «δίνει τους Τεξανούς ρόλο κυνηγών επικηρυγμένων», δήλωσε εκφράζοντας τη λύπη της Δημοκρατική γερουσιαστής Κάρολ Αλβαράντο, σύμφωνα με τους New York Times.

Μετά την ανατροπή της απόφασης Roe v. Wade, περίπου 20 Πολιτείες έχουν απαγορεύσει ή περιορίσει σοβαρά την πρόσβαση στη εθελούσια διακοπή της κύησης.

Το Τέξας απαγορεύει όλες τις αμβλώσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων αιμομιξίας ή βιασμού, εκτός από περιπτώσεις κινδύνου για τη ζωή ή σοβαρής αναπηρίας για τη μητέρα.

Σε έναν γιατρό από τη Νέα Υόρκη επιβλήθηκε πρόσφατα πρόστιμο 100.000 δολαρίων στο Τέξας και αντιμετωπίζει ποινικές κατηγορίες στη Λουιζιάνα για τη εξ αποστάσεως συνταγογράφηση χαπιών άμβλωσης σε ασθενείς που διαμένουν σε αυτές τις νότιες Πολιτείες.

Στο Τέξας, ένας άνδρας μήνυσε έναν γιατρό από την Καλιφόρνια τον περασμένο Ιούλιο, κατηγορώντας τον ότι έστειλε χάπια άμβλωσης στην κοπέλα του.