Μαίνονται οι πυρκαγιές στη Χιλή και κυρίως στην τουριστική επαρχία Βαλπαραΐσο, ενώ τα πύρινα μέτωπα έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 112 ανθρώπους.

Μάλιστα, ο απολογισμός αυτός υπάρχει κίνδυνος να γίνει ακόμα πιο βαρύς σήμερα, την ώρα που οι πυροσβέστες συνεχίζουν τη σκληρή μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο κάπου σαράντα ενεργές εστίες.

Ολόκληρες συνοικίες κατεστραμμένες, αυτοκίνητα απανθρακωμένα, σχεδόν 260.000 στρέμματα αποκαΐδια… Περίπου 1.400 πυροσβέστες, μαζί με 1.300 στρατιωτικούς και εθελοντές, συνεχίζουν σήμερα, για τέταρτη συναπτή ημέρα, τον αγώνα για να περιορίσουν τις δεκάδες φωτιές στο κεντρικό και στο νότιο τμήμα της χώρας, κατά την εθνική υπηρεσία πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών (SENAPRED).

«Πρέπει να πούμε ότι, με βάση τις πληροφορίες που λάβαμε από την ιατροδικαστική υπηρεσία, υπάρχουν 112 νεκροί (και) 32 πτώματα έχουν ταυτοποιηθεί», δήλωσε ο Μανουέλ Μονσάλβε, εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών της χώρας της Λατινικής Αμερικής, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Πρόσθεσε πως οι πυροσβέστες συνεχίζουν τις προσπάθειες για να θέσουν κάπου σαράντα μέτωπα υπό έλεγχο.

Προηγούμενος απολογισμός της ιατροδικαστικής υπηρεσίας (SML) έκανε λόγο για 99 νεκρούς.

Ο αριθμός των θυμάτων «θα αυξηθεί, ξέρουμε πως θα αυξηθεί πολύ», προειδοποιούσε νωρίτερα χθες Κυριακή ο πρόεδρος Γκαμπριέλ Μπόριτς, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Κιλπουέ, κοντά στη Βίνια δελ Μαρ, στην επαρχία Βαλπαραΐσο, όπου καταγράφτηκαν όλοι οι θάνατοι μέχρι στιγμής.

