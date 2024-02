Τουλάχιστον 64 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις δασικές πυρκαγιές που σαρώνουν την περιφέρεια του Βαλπαραΐσο στην κεντρική Χιλή, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας Γκαμπριέλ Μπόριτς, διευκρινίζοντας ότι ο νέος απολογισμός αναμένεται να “αυξηθεί σημαντικά”.

“Δυστυχώς μπορώ να επιβεβαιώσω ότι υπάρχουν 64 νεκροί. Ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί, γνωρίζουμε ότι θα αυξηθεί σημαντικά”, δήλωσε ο Μπόριτς σε τηλεοπτική του ομιλία προς το έθνος από την πόλη Κιλπουέ, που βρίσκεται στα περίχωρα της Βίνια ντελ Μαρ, γειτονιές της οποίας απανθρακώθηκαν.

Heatwaves bring more "Fireweather" – Being a #firefighter will be one of the most dangerous jobs this year and in the years to come. At least 51 people were killed by these latest forest fires in Chile's #Valparaíso region, believed to be #Chile's deadliest fires on record. pic.twitter.com/XdylV2LG9k