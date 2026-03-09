Πεζεσκιάν με Ερντογάν: «Το Ιράν έτοιμο να βοηθήσει στη διερεύνηση για τις επιθέσεις στην Τουρκία»

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε στον Τούρκο ομόλογό του, Ταγίπ Ερντογάν, ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να σχηματίσει μια κοινή ομάδα για να διερευνήσει τους «καταγγελίες» για ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις στην Τουρκία, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Η Τουρκία δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι αεράμυνες του ΝΑΤΟ κατέρριψαν έναν δεύτερο ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο που είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της και προειδοποίησε ότι θα κινηθεί εναντίον οποιασδήποτε τέτοιας απειλής.

Το περιστατικό στη νότια Τουρκία σηματοδοτεί το δεύτερο αναχαιτιζόμενο πύραυλο από το Ιράν την τελευταία εβδομάδα.