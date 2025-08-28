Παπούα Νέα Γουινέα: TikToker προσφέρει αλάτι σε ιθαγενή – Αντιδράσεις για την αμφιλεγόμενη κίνηση του influencer

Ένας Ιρλανδός TikToker, ο Ντάρα Ταχ, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις μετά την ανάρτηση ενός βίντεο στο οποίο προσφέρει αλάτι σε ιθαγενείς στην Παπούα Νέα Γουινέα. Στο βίντεο, ο Ταχ και μια ομάδα τουριστών φτάνουν με βάρκα σε μια απομονωμένη περιοχή της ζούγκλας, όπου οι κάτοικοι, φορεμένοι με παραδοσιακές στολές, δείχνουν επιφυλακτικοί απέναντι στους ξένους. Ένας από τους ηγέτες της φυλής, αφού δοκίμασε το αλάτι, το έφτυσε και το απέρριψε, προκαλώντας πανικό στην ομάδα.

Ο Ντάρα Ταχ, σε μια προσπάθεια να δείξει «ειρηνική» προσέγγιση, έκανε το βήμα να προσφέρει το αλάτι, αλλά η αντίδραση των ιθαγενών ήταν αρνητική, προκαλώντας μια απότομη απομάκρυνση της ομάδας. Στο βίντεο, ο ίδιος παραδέχεται ότι η εμπειρία ήταν τρομακτική, αλλά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να προσπαθήσει ξανά να επικοινωνήσει με τη φυλή.

Η ενέργεια αυτή κατακρίθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς πολλοί χαρακτήρισαν την πράξη «ταπεινωτική» και «ασεβή», θεωρώντας πως πρόκειται για ρατσιστική απεικόνιση και εκμετάλλευση τοπικών κοινοτήτων. Ο Ντάρα Ταχ, που προσπαθεί να γίνει ο μεγαλύτερος Ιρλανδός YouTuber, είναι γνωστός για τις ακραίες και συχνά αμφιλεγόμενες εξερευνήσεις του, οι οποίες συχνά διχάζουν το κοινό.