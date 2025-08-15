Πανικός στο Μάντσεστερ: Αεροπλάνα συγκρούστηκαν στον αέρα λίγο πριν την απογείωσή τους

Σύγκρουση -ευτυχώς ελαφριά- δύο αεροπλάνων της EasyJet σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 15/8 κατά την τροχοδρόμησή τους στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ.

Τα δύο αεροσκάφη ήταν προγραμματισμένο να ταξιδέψουν για Παρίσι και Γιβραλτάρ, ωστόσο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα να σταματήσουν προσωρινά οι πτήσεις στο αεροδρόμιο.

Μάλιστα, σε πλάνα που δημοσίευσαν οι επιβάτες στα social media φαίνεται το φτερό του ενός αεροπλάνου να έχει σπάσει.

«Νιώσαμε ολόκληρο το αεροπλάνο να τρέμει, ήταν ένα τεράστιο χτύπημα», είπε η 21χρονη επιβάτιδα.

Σύμφωνα με την ίδια, όση ώρα γίνονταν ο έλεγχος, οι επιβάτες παρέμειναν μέσα στα αεροπλάνα.

Ο έλεγχος που έγινε στα δύο αεροπλάνα έδειξε πως προκλήθηκαν μόνο μικρές υλικές ζημιές, με τις πτήσεις να διεξάγονται κανονικά πλέον στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ.

Η EasyJet ανακοίνωσε πως ήδη έχει ξεκινήσει έρευνα για το σοβαρό ατύχημα, ενώ στους επιβάτες δόθηκαν κουπόνια και το ταξίδι τους θα γίνει από άλλα αεροπλάνα.