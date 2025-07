Πακιστάν: Σοκαριστικό βίντεο με “έγκλημα τιμής” που παρακολούθησαν 200 εκατ. άνθρωποι

Οργή έχει προκαλέσει στο Πακιστάν βίντεο που έχει γίνει viral και το οποίο παρουσιάζει «έγκλημα τιμής» σε απομονωμένη περιοχή της χώρας, όπου συχνά τέτοιου είδους εγκλήματα περνούν απαρατήρητα.

Αν και στο Πακιστάν διαπράττονται κάθε χρόνο εκατοντάδες «εγκλήματα τιμής», συχνά χωρίς την παρέμβαση της δικαιοσύνης για την τιμωρία των δραστών, το βίντεο που δείχνει μία γυναίκα και έναν άνδρα, που κατηγορήθηκαν για μοιχεία, να μεταφέρονται στην έρημο από μια ομάδα ανδρών και να δολοφονούνται έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

A tragic incident has occurred in the Baloch region of Balochistan, where a young couple belonging to a Baloch tribe was mercilessly killed for the "crime" of marrying out of love. #Baloch #Couple #Brutal #Honor #Killing #Balochistan pic.twitter.com/ubU9fNVoAn— Voiceup Pakistan (@VoiceupPakistan) July 20, 2025