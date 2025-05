Πακιστάν: Μαρτυρίες για τις επιθέσεις της Ινδίας

Την κόλαση που έζησαν κατά τη διάρκεια των αεροπορικών επιθέσεων που εξαπέλυσε η Ινδία, το πρωί της Τετάρτης, περιέγραψαν οι κάτοικοι στην πρωτεύουσα του πακιστανικού Κασμίρ, το Μουζαφαραμπάντ.

Η Ινδία υποστήριξε ότι οι επιθέσεις είχαν ως στόχο «στρατόπεδα τρομοκρατών», τα οποία χρησιμεύουν ως κέντρα κατάρτισης και στρατολόγησης, και ότι είναι εξοπλισμένα με όπλα και υποδομές εκπαίδευσης.

‼️India has attacked Pakistan, announcing the launch of the anti-terrorist operation Sindoor



According to Reuters, 26 people were killed and 46 injured. Explosions rocked Pakistani Kashmir throughout the night.



Pakistan has vowed a harsh response. At the current level of… pic.twitter.com/AxwuAr8Qcp