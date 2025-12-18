Η αυστηροποίηση των ποινών θα μπορούσε να μειώσει τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων;
ΔΙΕΘΝΗ

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Μετατίθεται για τον Ιανουάριο η υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας με τα κράτη της MERCOSUR

Τι ανέφερε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Μετατίθεται για τον Ιανουάριο η υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας με τα κράτη της MERCOSUR
EUROPEAN COMMISSSION HANDOUT
DEBATER NEWSROOM

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ενημέρωσε τους ηγέτες των 27 κρατών-μελών της ΕΕ που συναντώνται στις Βρυξέλλες πως μετατίθεται για τον Ιανουάριο η υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας με τα κράτη της MERCOSUR (Mercado Común del Sur / Κοινή Αγορά του Νότου) – δηλαδή της Αργεντινής, της Βραζιλίας, της Ουρουγουάης και της Παραγουάης –, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν φιλοδοξούσε να υπογράψει το Σάββατο τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της MERCOSUR στην πόλη Φοζ ντου Ιγκουάσου της Βραζιλίας. Ωστόσο, χρειαζόταν έγκριση από τις Βρυξέλλες, την οποία δεν έλαβε – κυρίως λόγω της αντίθεσης Γαλλίας και Ιταλίας.

