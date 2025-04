Πάνω από 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα, Κυριακή 13 Απριλίου από ρωσικό πυραυλικό πλήγμα στην πόλη Σούμι της βόρειας Ουκρανίας, δήλωσε ο ασκών χρέη δημάρχου της πόλης Άρτεμ Κόμπζαρ.

«Οι Ρώσοι χτύπησαν την πόλη Σούμι με πυραύλους, σκοτώνοντας αμάχους», ανέφερε ο Αντρίι Γέρμακ, προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου, σε ανάρτηση στο Χ.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για «δεκάδες νεκρούς και τραυματίες» από το ρωσικό πυραυλικό πλήγμα στο Σούμι. «Ο εχθρός χτύπησε ξανά πολίτες» έγραψε ο δήμαρχος της πόλης που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Ουκρανίας, Artem Kozbar, επισημαίνοντας ότι τουλάχιστον 20 άμαχοι έχασαν τη ζωή τους.

🚨🚨🚨 BREAKING: The moment a ballistic missile hit the center of Sumy Preliminary reports suggest it hit a trolleybus. pic.twitter.com/4c0sn3vlJe

«Αυτή την ηλιόλουστη μέρα της Κυριακής των Βαΐων, η κοινότητά μας υπέστη μια τρομερή τραγωδία», έγραψε.

Μονάδες της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 43 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) από τα 55 που εκτόξευσε η Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας με στόχο περιοχές της βόρειας, νότιας και κεντρικής Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Πολεμική Αεροπορία.

Σε ανάρτησή της στο Telegram, η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία δεν διευκρίνισε, ωστόσο, τι συνέβη στα υπόλοιπα drones.

🚨In the Kherson region, a drone dropped explosives on an 86-year-old woman. She died



This was reported by the Kherson Regional Military Administration. pic.twitter.com/O7hnzq38Pa