Οργή επικρατεί στον λαό του Ισραήλ μετά τον θάνατο τριών ομήρων που πυροβόλησε κατά λάθος ο IDF.

Συγκεκριμένα οι στρατιώτες τους πέρασαν για τρομοκράτες της Χαμάς και τους πυροβόλησαν μη βλέποντας καν τη λευκή σημαία που είχαν σηκώσει.

Όπως ήταν αναμενόμενο η συγκεκριμένη είδηση προκάλεσε την οργή του λαού για αυτή την κίνηση, με τον πρωθυπουργό της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου να βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση.

“Είναι όλοι τους χωρίς πουκάμισα και έχουν μια μαγκούρα με λευκό ύφασμα επάνω. Ο στρατιώτης αισθάνεται πως απειλείται και ανοίγει πυρ. Ανακοινώνει πως είναι τρομοκράτες, (οι δυνάμεις) ανοίγουν πυρ, δύο σκοτώνονται αμέσως”, δήλωσε ο στρατιωτικός αξιωματούχος.

Ο τρίτος όμηρος τραυματίστηκε και οπισθοχώρησε σε ένα κτίριο σε κοντινή απόσταση όπου ζήτησε βοήθεια στα εβραϊκά, είπε ο αξιωματούχος.

