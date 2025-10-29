Ολλανδία: Προηγείται το φιλοευρωπαϊκό D66 – Στη δεύτερη θέση ο Βίλντερς

Στην πρώτη θέση του exit poll στις εκλογές για το νέο κοινοβούλιο της Ολλανδίας είναι το κεντρώο κόμμα D66.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται θα καταλάβει 28 έδρες, ενώ το κόμμα του Βίλντερς θα έχει 25 έδρες, χάνοντας 12 από αυτές που είχε πάρει το 2023.

Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με το exit poll το VVD (Λαϊκό Κόμμα για τη Δημοκρατία και την Πρόοδο) είναι στην τρίτη θέση με 23 έδρες.