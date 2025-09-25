Οικογένεια Λαιμού: “Παίζουν με τον πόνο μας” – Ακόμα περιμένουν τη νεκροψία στη σορό της Μαρίσσας

Απαντήσεις εξακολουθεί να ζητά η οικογένεια της Μαρίσσας Λαιμού, που πέθανε ξαφνικά, βυθίζοντας στο πένθος τους γονείς και τα δίδυμα αδέλφια της.

Η οικογένεια της άτυχης 30χρονης καταγγέλλει πως «την άφησαν να πεθάνει» και πως περιμένουν πάνω από δύο εβδομάδες για να γίνει νεκροψία στη σορό της, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από τις συνθήκες θανάτου της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι η Μαρίσσα Λαιμού είχε βρεθεί νεκρή στις 11 Σεπτεμβρίου στο σπίτι της οικογένειας στο Λονδίνο.

Δύο εβδομάδες μετά, και ακόμα δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει πώς πέθανε ξαφνικά η Μαρίσσα Λαιμού, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει ούτε η κηδεία της. Family of Greek heiress who died after 'toxic insect bite' accuse authorities of 'playing with our grief' after waiting more than two weeks for post-mortem https://t.co/Nbj7LRNIr7 September 25, 2025

«Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο και πρωτοφανές. Παίζουν με τον πόνο μας. Ήταν φρικτό. Είχαμε την τραγωδία, χάσαμε τη Μαρίσσα και έχει πάρει πολύ χρόνο. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία γι’ αυτό» ανέφερε στενός συγγενής της οικογένειας στην Daily Mail και πρόσθεσε:

«Δεν ξέρω πραγματικά πώς λειτουργούν εδώ. Είμαστε εξοργισμένοι, δεν υπάρχουν λόγια. Η μητέρα της Μαρίσσας έχασε το παιδί της και δεν μπορεί να βρει απαντήσεις».

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, η μητέρα της, Μπέσσυ και ο πατέρας της, εφοπλιστής Διαμαντής Λαιμός, έχουν προσλάβει δικηγόρους για να μηνύσουν το «University College London Hospital» (UCLH) για ιατρική αμέλεια. «Πρέπει να μάθουν τι σκότωσε τη Μαρίσσα, όλοι την πρόδωσαν» τόνισε συγγενής τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η οικογένεια ισχυρίζεται ότι η επίσημη διάγνωση των συμπτωμάτων της ήταν «τοξική επίδραση δηλητηρίου» που προήλθε από ζώο ή τσίμπημα εντόμου, όμως δεν έχει γίνει καμία νεκροψία μέχρι τώρα.

«Μιλήσαμε με τον Έλληνα ιατροδικαστή και τον παθολόγο και παίρνει δύο ώρες στην Αθήνα», είπε ο συγγενής και πρόσθεσε: «Παίρνουν το σώμα, το εξετάζουν καλά και τελειώνει».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Daily Mail σημειώνει ότι νεκροψία αναμένεται τελικά να γίνει σήμερα, ώστε να ανοίξει ο δρόμος και η οικογένεια να παραλάβει τη σορό για να τελέσει τις κηδείες στο Λονδίνο και στην Αθήνα, καθώς η Μαρίσσα θα ταφεί στον οικογενειακό τάφο στην ελληνική πρωτεύουσα.

Η«Όπως καταλάβαμε, δεν υπήρχε γιατρός που να την εξέτασε, που να την είδε πραγματικά. Αυτό είπαν στη μητέρα της όταν πήγε στο UCLH την πρώτη μέρα. Τους είπε ότι ήθελε να ξέρει λεπτό προς λεπτό τι συνέβη στο παιδί της από τη στιγμή που μπήκε στο νοσοκομείο» διαμηνύει η οικογένεια της άτυχης 30χρονης και τονίζει ότι θα κάνει τα πάντα για να «μάθει ποιος φρόντισε τη Μαρίσσα».

«Φαίνεται πως έδειξαν τις αιματολογικές εξετάσεις σε γιατρό που δεν την είχε δει και εκείνος είπε να πάρει εξιτήριο, παρόλο που η πίεσή της ήταν χαμηλή», είπαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι αμέλεια. Κανένας γιατρός δεν εξέτασε τη Μαρίσσα. Μόνο οι νοσηλευτές την είδαν, έκαναν τις εξετάσεις αίματος, τις έδωσαν στον γιατρό και εκείνος είπε ότι μπορεί να φύγει, αυτό ήταν όλο. Η μητέρα της, η Μπέσσυ, πιστεύει ότι η κόρη της χάθηκε εξαιτίας τους. Ήταν επείγον. Δεν το αντιμετώπισαν με τη σοβαρότητα που έπρεπε. Δεν ξέρω πώς την άφησαν έτσι. Η Μαρίσσα χάθηκε άδικα, χωρίς λόγο. Μερικές ώρες, είναι σοκαριστικό και εξοργιστικό. Δεν θα ξαναδεί το παιδί της». Και πρόσθεσαν: «Δεν είναι η πρώτη φορά. Κάθε μέρα κάτι συμβαίνει με το NHS. Πού βρισκόμαστε; Στην Αφρική; Η Μαρίσσα έχασε το παιδί της. Όλοι λένε ότι σε όλες τις χώρες το σύστημα στην Αγγλία χειροτερεύει, όλοι το ξέρουν».

Φίλος της οικογένειας εξήγησε: «Η Μαρίσσα πάει εκεί και τη βλέπει μια νοσηλεύτρια. Έκαναν ξανά αιματολογικές εξετάσεις, της έβαλαν ορό. Απλώς περίμενε. Πήγε εκεί στις 2.30 μ.μ. και γύρω στις 3 μ.μ. έκαναν τις εξετάσεις. Περίμενε, έστειλε μηνύματα σε φίλη της λέγοντας: “Δεν με ελέγχει κανείς, δεν έρχεται κανείς, δεν ξέρω πού είναι, ακόμη έχω φαγούρα, ζαλίζομαι, δεν νιώθω καλά“».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι όλοι συντετριμμένοι, είμαστε πολύ δεμένη οικογένεια. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς και γιατί θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο στις μέρες μας, το 2025. Αν ήταν σε χωριό, θα μπορούσες να το δικαιολογήσεις. Αλλά εκείνη τα έκανε όλα σωστά» ανέφερε συγγενής της οικογένειας.