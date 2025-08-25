ΟΗΕ και ΠΟΥ καταδικάζουν πλήγματα σε νοσοκομεία και δημοσιογράφους στη Γάζα

Να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον των υγειονομικών εγκαταστάσεων ζήτησε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Αυτό ζητήθηκε αφότου Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι ανακοίνωσαν πως τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα εναντίον ενός νοσοκομείου στη νότια Γάζα.

«Την ώρα που οι άνθρωποι στη #Γάζα λιμοκτονούν, η ήδη περιορισμένη πρόσβαση που έχουν στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης επιδεινώνεται περαιτέρω από τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους σε μήνυμά του στο Χ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν μπορούμε να το πούμε αρκετά δυνατά: ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ τις επιθέσεις εναντίον του συστήματος υγείας. Εκεχειρία τώρα!».

Σύμφωνα με τον ίδιο, 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης στα πλήγματα, μεταξύ άλλων ασθενείς των οποίων η κατάσταση της υγείας ήταν κρίσιμη και λάμβαναν ήδη φροντίδα.

Νοσοκομεία και δημοσιογράφοι «δεν πρέπει να είναι στόχοι»

Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της υπηρεσίας για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) του ΟΗΕ κατήγγειλε σήμερα τη «σοκαριστική» αδράνεια της διεθνούς κοινότητας απέναντι στον πόλεμο στη Γάζα, στον απόηχο του βομβαρδισμού εναντίον ενός νοσοκομείου με τουλάχιστον 20 νεκρούς, μεταξύ αυτών 5 δημοσιογράφοι.

Αυτό το πλήγμα έκανε «να σωπάσουν οι τελευταίες φωνές που καταγγέλλουν τον σιωπηλό θάνατο των παιδιών θυμάτων του λιμού», κατήγγειλε ο Φιλίπ Λαζαρινί στο Χ, προσθέτοντας «Η αδιαφορία και η αδράνεια είναι σοκαριστικές».

«Οι δημοσιογράφοι δεν αποτελούν στόχο. Τα νοσοκομεία δεν αποτελούν στόχο», αντέδρασε από την πλευρά της η Ραβίνα Σαμντασανί, εκπρόσωπος Τύπου της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

«Η δολοφονία δημοσιογράφων στη Γάζα θα έπρεπε να σοκάρει τον κόσμο, όχι να τον βυθίσει σε μια εκκωφαντική σιωπή, αλλά να τον κάνει να αντιδράσει», υπογράμμισε.